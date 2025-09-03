USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Как Китай тайно вооружает Россию

The Telegraph
14:20 2058

Китайские компании напрямую поставляли детали и материалы на сумму как минимум 55 миллионов евро российским фирмам, находящимся под санкциями за производство дронов, в период с 2023 по 2024 год, когда Москва строила масштабную логистическую инфраструктуру для своей внутренней программы беспилотников, говорится в расследовании The Telegraph.

Почти четверть стоимости этих поставок — на 12,5 млн евро — была отправлена российским компаниям, связанным с производством иранских дронов-камикадзе «Шахед», действующих в особой экономической зоне в городе Алабуга, согласно анализу издания глобальных торговых данных, собранных компанией Sayari.

Товары, экспортированные Китаем в Россию, включали авиационные двигатели, микрочипы, металлические сплавы, объективы для камер, стекловолокно, связующие для стекловолокна и углеродные нити — все ключевые компоненты для производства дронов, которые каждую ночь наносят разрушения по Украине.

Всего The Telegraph выявил 97 китайских поставщиков.

Публично Китай демонстрирует нейтралитет в отношении вторжения России. Однако его поставки деталей для дронов указывают на тесное военное сотрудничество между Пекином и Москвой, пишет СМИ. На поле боя это подтверждается тем, что украинские военные регулярно находят сбитую российскую технику с китайскими деталями.

Прямое участие в войне с поставкой военной техники или войск — как это делает Северная Корея — для Китая слишком рискованно с точки зрения стратегических интересов. Поэтому Пекин поддерживает Москву со стороны, позволяя китайским фирмам экспортировать товары двойного назначения, что привело к рекордному двустороннему товарообороту в 246 млрд евро в 2024 году.

«Один имеет очень важный интерес в выживании другого; это не изменится. Это простая географическая реальность», — отметил лектор по внешней политике Китая в Университете Эксетера Андреа Гиселли, напоминая, что страны имеют общую границу длиной 4,200 км.

Такой подход позволяет Пекину обвинять Запад в разжигании войны, поставляя оружие и военную поддержку Украине.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1308
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5974
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2059
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1668
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4449
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3610
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8250
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2071
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7676
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2841
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1638

