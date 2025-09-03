USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Теракт на парковке в Пакистане: погибло 15 человек

14:55 353

По меньшей мере 15 человек погибло в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в городе Кветта на юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, из 38 пострадавших восемь человек продолжают получать лечение в больницах. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная следственная группа. Представитель регионального департамента по борьбе с терроризмом сообщил, что возбуждено уголовное дело.

Взрыв прогремел во вторник на автостоянке рядом со стадионом вскоре после завершения многолюдного митинга, организованного Национальной партией Белуджистана (BNP). По данным пакистанских властей, террорист-смертник не смог проникнуть на саму акцию благодаря усиленным мерам безопасности, что позволило избежать еще большего числа жертв.

Никто пока не взял ответственность за инцидент.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1310
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1310
Кремль о «заговоре против США»
14:34 5975
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5975
Как Китай тайно вооружает Россию
14:20 2061
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2061
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1669
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1669
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4449
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4449
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3611
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3611
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
06:44 8250
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8250
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2071
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2071
Пересматривают основы государства в Турции
02:07 7676
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7676
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
12:44 2842
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2842
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1640
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1640

