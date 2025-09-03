Теракт на парковке в Пакистане: погибло 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибло в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в городе Кветта на юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, из 38 пострадавших восемь человек продолжают получать лечение в больницах. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная следственная группа. Представитель регионального департамента по борьбе с терроризмом сообщил, что возбуждено уголовное дело.

Взрыв прогремел во вторник на автостоянке рядом со стадионом вскоре после завершения многолюдного митинга, организованного Национальной партией Белуджистана (BNP). По данным пакистанских властей, террорист-смертник не смог проникнуть на саму акцию благодаря усиленным мерам безопасности, что позволило избежать еще большего числа жертв.

Никто пока не взял ответственность за инцидент.