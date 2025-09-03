Азербайджан откроет посольство в Бахрейне

Посольство Азербайджана будет открыто в столице Бахрейна Манаме.
Вопрос об этом включен в повестку дня заседания парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, намеченного на 10 сентября.
