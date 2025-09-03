USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Азербайджан откроет посольство в Бахрейне

14:56 432

Посольство Азербайджана будет открыто в столице Бахрейна Манаме.

Вопрос об этом включен в повестку дня заседания парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, намеченного на 10 сентября.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1315
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5977
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2062
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1670
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4457
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3613
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8250
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2072
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7679
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1641

