USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Новый потолок цен на российскую нефть

14:57 1218

Сегодня, 3 сентября, вступил в силу новый потолок цен на российскую нефть. Теперь лимит составляет 47,60 доллара за баррель вместо предыдущих 60 долларов.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что такое решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций Европейского союза против России.

«Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ», - добавил глава ОП.

В июле 2025 года стало известно, что Европейский союз снизит потолок цен на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель в рамках 18-го пакета санкций.

Решение об ограничении цен предусматривает запрет торговать российской нефтью, которую перевозят танкерами, если она дороже допустимого уровня (то есть с сегодняшнего дня - 47,6 доллара за баррель). Кроме того, судоходным, страховым и перестраховочным компаниям запрещается обрабатывать грузы российской нефти во всем мире, если их не продают по цене ниже предельной.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1315
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5978
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2062
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1672
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4461
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3614
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8251
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2072
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7680
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1641

ЭТО ВАЖНО

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1315
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5978
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2062
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1672
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4461
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3614
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8251
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2072
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7680
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1641
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться