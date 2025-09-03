USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Межобщинный конфликт в Сирии: арестованы сотрудники Минобороны и МВД

15:14 564

Сирийские власти арестовали сотрудников Минобороны и МВД по подозрению в преступлениях против мирных жителей в друзской провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Дамаске создали комитет для расследования инцидентов 31 июля. По словам представителя комитета Аммара Иззедина, сотрудники министерств внутренних дел и обороны были допрошены и переданы в суд по подозрению в нарушениях.

Он не стал уточнять число задержанных, отметив лишь, что это были граждане Сирии, действовавшие поодиночке. Также представитель комитета сообщил, что подозреваемым предъявили видеозаписи, фиксирующие их противоправные действия, однако детали этих нарушений не раскрылись.

Стоит напомнить, что в результате столкновений между друзскими группировками и бедуинскими племенами в Эс-Сувейде погибли сотни человек, причем конфликт обострился после введения сирийских войск в регион.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1318
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5980
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2066
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1675
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4464
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3617
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8253
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2073
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7680
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1643

ЭТО ВАЖНО

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1318
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5980
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2066
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1675
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4464
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3617
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8253
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2073
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7680
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1643
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться