Межобщинный конфликт в Сирии: арестованы сотрудники Минобороны и МВД

Сирийские власти арестовали сотрудников Минобороны и МВД по подозрению в преступлениях против мирных жителей в друзской провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Дамаске создали комитет для расследования инцидентов 31 июля. По словам представителя комитета Аммара Иззедина, сотрудники министерств внутренних дел и обороны были допрошены и переданы в суд по подозрению в нарушениях.

Он не стал уточнять число задержанных, отметив лишь, что это были граждане Сирии, действовавшие поодиночке. Также представитель комитета сообщил, что подозреваемым предъявили видеозаписи, фиксирующие их противоправные действия, однако детали этих нарушений не раскрылись.

Стоит напомнить, что в результате столкновений между друзскими группировками и бедуинскими племенами в Эс-Сувейде погибли сотни человек, причем конфликт обострился после введения сирийских войск в регион.