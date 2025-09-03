USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Аскерова и Сеидова убили односельчанку из-за денег

Инара Рафикгызы
15:19 1062

В Шарурском районе 39-летняя Айпара Аскерова и 38-летняя Фируза Сеидова обвиняются в убийстве 75-летней односельчанки Зейнаб Исмаиловой. Как сообщает haqqin.az, преступление произошло в селе Оглангала.

Началось все с исчезновения Исмаиловой, поиски пожилой женщины ничего не дали. Следствие установило, что Исмаилова жила одна, была материально обеспечена и часто одалживала деньги соседям, держа в кошельке 4–5 тысяч манатов. Об этом знала Айпара Аскерова, которая, обсуждая с Фирузой Сеидовой свои финансовые трудности, упомянула, что у Исмаиловой есть 8 тысяч манатов.

Обе женщины, находившиеся в сложном материальном положении, решили пойти на преступление. 18 апреля этого года Исмаилова пришла к Аскеровой, чтобы постирать свою одежду в ее стиральной машине. Хозяйка попросила ее прийти на следующий день и заранее спрятала в доме лом и молоток. 19 апреля, когда стирка подходила к концу, Аскерова отправила детей играть на улицу, позвала Сеидову и, когда Исмаилова наклонилась к стиральной машине, женщины нанесли ей удары по голове. После Аскерова задушила Исмаилову. С ее тела сняли кошелек с 8 тысячами манатов и золотыми украшениями на сумму около трех тысяч манатов. Тело, одежду и другие вещи женщины завернули в одеяло и спрятали в ванной комнате. Позже Аскерова отвезла детей к бывшему мужу в село Гархун. Затем сбросила тело Исмаиловой в колодец во дворе. Деньги и украшения женщины поделили между собой.

Чтобы отвести подозрения, женщины распространяли слухи, будто Исмаилову видели в доме другого соседа. Однако, когда Аскерова неожиданно погасила долг в размере трех тысяч манатов, следователи заподозрили ее. Служебная собака привела их к колодцу, где сотрудники МЧС обнаружили тело.

22 апреля Аскерова и Сеидова были задержаны. Аскерова призналась в сговоре с Сеидовой и планировании побега в Турцию. Против обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений) УК Азербайджана. Судебный процесс начнется 23 сентября в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1318
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5982
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2068
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1676
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4465
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3620
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8253
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2076
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7680
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1643

ЭТО ВАЖНО

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1318
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5982
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2068
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1676
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4465
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3620
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8253
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2076
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7680
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1643
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться