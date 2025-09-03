Аскерова и Сеидова убили односельчанку из-за денег

Началось все с исчезновения Исмаиловой, поиски пожилой женщины ничего не дали. Следствие установило, что Исмаилова жила одна, была материально обеспечена и часто одалживала деньги соседям, держа в кошельке 4–5 тысяч манатов. Об этом знала Айпара Аскерова, которая, обсуждая с Фирузой Сеидовой свои финансовые трудности, упомянула, что у Исмаиловой есть 8 тысяч манатов.

Обе женщины, находившиеся в сложном материальном положении, решили пойти на преступление. 18 апреля этого года Исмаилова пришла к Аскеровой, чтобы постирать свою одежду в ее стиральной машине. Хозяйка попросила ее прийти на следующий день и заранее спрятала в доме лом и молоток. 19 апреля, когда стирка подходила к концу, Аскерова отправила детей играть на улицу, позвала Сеидову и, когда Исмаилова наклонилась к стиральной машине, женщины нанесли ей удары по голове. После Аскерова задушила Исмаилову. С ее тела сняли кошелек с 8 тысячами манатов и золотыми украшениями на сумму около трех тысяч манатов. Тело, одежду и другие вещи женщины завернули в одеяло и спрятали в ванной комнате. Позже Аскерова отвезла детей к бывшему мужу в село Гархун. Затем сбросила тело Исмаиловой в колодец во дворе. Деньги и украшения женщины поделили между собой.

Чтобы отвести подозрения, женщины распространяли слухи, будто Исмаилову видели в доме другого соседа. Однако, когда Аскерова неожиданно погасила долг в размере трех тысяч манатов, следователи заподозрили ее. Служебная собака привела их к колодцу, где сотрудники МЧС обнаружили тело.

22 апреля Аскерова и Сеидова были задержаны. Аскерова призналась в сговоре с Сеидовой и планировании побега в Турцию. Против обеих женщин возбуждено уголовное дело по статье 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений) УК Азербайджана. Судебный процесс начнется 23 сентября в Нахчыванском суде по тяжким преступлениям.