Зеленский прилетел в Данию

Вертолет Минобороны Дании с президентом на борту приземлился в резиденции премьера Дании Марьенборг, где его встретила глава правительства страны Метте Фредериксен.

В Дании украинский президент посетит саммит «Украина — государства Северной Европы и Балтии». В Северо-Балтийскую восьмерку входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция.

В первой половине дня Зеленский и Фредериксен проведут переговоры тет-а-тет, дадут пресс-конференцию, а позже в резиденцию прибудут главы «восьмерки» для продолжения переговоров.