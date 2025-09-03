Активные работы на ядерном объекте в Израиле

Израиль, предположительно, активизировал строительство на новом объекте, связываемом с его ядерной программой. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на изученные аналитиками спутниковые снимки.

Работы ведутся в Ядерном исследовательском центре имени Шимона Переса, расположенном в пустыне Негев недалеко от города Димона, уточняет издание.

О том, что, с их точки зрения, активные строительные работы связаны с предполагаемым движением Израиля к созданию ядерного оружия, заявили семь опрошенных экспертов, изучивших снимки. Фотографии были сделаны американской частной компанией Planet Labs PBC 5 июля. Эксперты указали на близость объекта к реактору в Димоне, где нет гражданских электростанций.

Так, три аналитика заявили, что расположение и размер строящегося объекта, а также тот факт, что он, по всей видимости, многоэтажный, позволяют предположить, что работы связаны со строительством нового тяжеловодного реактора. Такие реакторы могут использоваться для производства плутония и другого материала, необходимого для создания ядерного оружия, поясняет SCMP.

Остальные четверо допустили, что это может быть тяжеловодный реактор, но также предположили, что работы могут быть связаны с новым объектом по сборке ядерного оружия.

Как утверждают эксперты «Бюллетеня ученых-атомщиков», израильская ядерная программа стартовала в середине 1950-х, когда первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион обратился к варианту «ядерной страховки», позволяющей нивелировать превосходство соседних арабских стран в обычных вооружениях и иметь средство на случай военной чрезвычайной ситуации. Бен-Гурион поручил вести израильскую ядерную программу Шимону Пересу. В 1957 году Израиль приобрел у Франции исследовательский реактор и технологию получения плутония, а в 1959-м закупил у Норвегии 20 т тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. Параллельно с 1958 года шло строительство ядерного центра в Димоне.

В 1986 году британская The Sunday Times сообщила: уже более 20 лет Израиль производит ядерные боеголовки и теперь «почти наверняка начал работу над термоядерным оружием, которое может уничтожать целые города». В основе статьи лежали информация и снимки израильского техника-ядерщика Мордехая Вануну; десять лет он работал «в сверхсекретном ядерном бункере» «Махон 2», который обеспечивал необходимыми компонентами ядерный центр близ Димона.

Ученые-ядерщики, проанализировав снимки, пришли к выводу, что Израиль по своим ядерным арсеналам находится на шестом месте в мире после США, России, Великобритании, Франции и Китая. Издание сообщило, что завод в Негеве использует французские технологии, что «превращает Димону из исследовательского учреждения в предприятие по производству бомб», — по оценке ученых, Израиль собрал от 100 до 200 ядерных зарядов различной силы.

Власти Израиля эти свидетельства комментировать не стали.