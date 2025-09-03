Апелляция Самедова отклонена

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор Бахрузу Самедову, обвиняемому в государственной измене, сообщает haqqin.az.

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова было вынесено решение.

Согласно вердикту, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Напомним, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Бахруза Самедова к 15 годам лишения свободы.

Он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) в августе прошлого года, и обвинялся в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

СГБ предъявила ему обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.