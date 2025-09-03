USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Апелляция Самедова отклонена

Инара Рафикгызы
15:51 208

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор Бахрузу Самедову, обвиняемому в государственной измене, сообщает haqqin.az.

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова было вынесено решение.

Согласно вердикту, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Напомним, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Бахруза Самедова к 15 годам лишения свободы.

Он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) в августе прошлого года, и обвинялся в сотрудничестве со спецслужбами Армении.

СГБ предъявила ему обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 1324
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 5988
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 2073
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
Русские заявили, что находятся в центре Купянска
14:06 1678
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 4474
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 3625
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8254
Условия мира в Украине по Лаврову
Условия мира в Украине по Лаврову
13:24 2078
Пересматривают основы государства в Турции
Пересматривают основы государства в Турции наша корреспонденция; все еще актуально
02:07 7681
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро?
«Морские котики» готовятся свергнуть Мадуро? видео; обновлено 12:44
12:44 2843
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
Адвокат Гёюшова в суде: Посольство США не имеет к нему претензий
12:19 1644
