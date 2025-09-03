Хотят покончить с Саакашвили

О «преступлениях режима Саакашвили» подробно рассказано в заключении специальной следственной комиссии парламента, которая работала в течение шести месяцев. Утром во вторник, 2 сентября, сотрудники аппарата законодательного органа раздали депутатам от ГМ 460-страничный том «Заключение комиссии». В докладе экс-президента обвиняют в обострении ситуации в Южной Осетии и в Абхазии начиная с весны 2004 года, когда вокруг Цхинвали произошли первые столкновения между грузинскими и южноосетинскими формированиями. В 2006 году за этим последовал ввод грузинской бригады в Кодорское ущелье в Абхазии.

Власти Грузии обвинили бывшего президента Михаила Саакашвили в развязывании пятидневной войны с РФ в 2008 году, за что он может получить пожизненный срок. Об этом пишет российский «Коммерсант».

«Грузинская мечта» заявляет, что тогдашние действия грузинского руководства привели к вторжению РФ. Среди доказательств председатель парламента Шалва Папуашвили назвал заявления грузинских генералов о «восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии», указ Саакашвили о введении в стране военного положения, а также резолюцию ПАСЕ 2008 года, в которой говорится, что кульминацией конфликта в Южной Осетии и триггером полномасштабных военных действий стал обстрел Цхинвали грузинской артиллерией в ночь на 8 августа 2008 года. За этот документ в 2008 году проголосовало и «Единое национальное движение» Саакашвили, в первую очередь из-за того, что в документе упомянута «оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии».

Папуашвили заявил, что теперь против Саакашвили могут завести новое, уже шестое, уголовное дело по статье «Измена родине», что может грозить ему пожизненным заключением.

Во вторник, 2 сентября, после завершения парламентского заседания депутатов от ГМ у выхода из здания встречали сотни оппозиционных активистов. Они поясняли журналистам, что эта акция — «лишь прелюдия к бурным сентябрьским и октябрьским протестам». При попытке перекрыть проезжую часть более 20 активистов были задержаны полицией. Члены партии «Единое национальное движение», а также активисты ряда НПО пытались перекрыть центральный проспект Руставели в знак протеста против доклада «Следственной комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили».

МВД Грузии предъявило обвинение по административному кодексу «за неподчинение законным требованиям полиции» 23 задержанным демонстрантам, сообщает Interpressnews. За это нарушение предусмотрен административный арест сроком на два месяца или штраф до 5 тыс. лари ($1855). Число задержанных оказалось самым большим с декабря 2024 года, когда на том же проспекте произошли столкновения между демонстрантами и частями спецназначения МВД после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению Грузии в ЕС. В течение декабря было арестовано несколько сот человек как по уголовному, так и административному кодексу.