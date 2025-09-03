USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Хотят покончить с Саакашвили

16:05 2620

Власти Грузии обвинили бывшего президента Михаила Саакашвили в развязывании пятидневной войны с РФ в 2008 году, за что он может получить пожизненный срок. Об этом пишет российский «Коммерсант».

О «преступлениях режима Саакашвили» подробно рассказано в заключении специальной следственной комиссии парламента, которая работала в течение шести месяцев. Утром во вторник, 2 сентября, сотрудники аппарата законодательного органа раздали депутатам от ГМ 460-страничный том «Заключение комиссии». В докладе экс-президента обвиняют в обострении ситуации в Южной Осетии и в Абхазии начиная с весны 2004 года, когда вокруг Цхинвали произошли первые столкновения между грузинскими и южноосетинскими формированиями. В 2006 году за этим последовал ввод грузинской бригады в Кодорское ущелье в Абхазии.

«Грузинская мечта» заявляет, что тогдашние действия грузинского руководства привели к вторжению РФ. Среди доказательств председатель парламента Шалва Папуашвили назвал заявления грузинских генералов о «восстановлении конституционного порядка в Южной Осетии», указ Саакашвили о введении в стране военного положения, а также резолюцию ПАСЕ 2008 года, в которой говорится, что кульминацией конфликта в Южной Осетии и триггером полномасштабных военных действий стал обстрел Цхинвали грузинской артиллерией в ночь на 8 августа 2008 года. За этот документ в 2008 году проголосовало и «Единое национальное движение» Саакашвили, в первую очередь из-за того, что в документе упомянута «оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии».

Папуашвили заявил, что теперь против Саакашвили могут завести новое, уже шестое, уголовное дело по статье «Измена родине», что может грозить ему пожизненным заключением.

Во вторник, 2 сентября, после завершения парламентского заседания депутатов от ГМ у выхода из здания встречали сотни оппозиционных активистов. Они поясняли журналистам, что эта акция — «лишь прелюдия к бурным сентябрьским и октябрьским протестам». При попытке перекрыть проезжую часть более 20 активистов были задержаны полицией. Члены партии «Единое национальное движение», а также активисты ряда НПО пытались перекрыть центральный проспект Руставели в знак протеста против доклада «Следственной комиссии по расследованию преступлений режима Саакашвили».

МВД Грузии предъявило обвинение по административному кодексу «за неподчинение законным требованиям полиции» 23 задержанным демонстрантам, сообщает Interpressnews. За это нарушение предусмотрен административный арест сроком на два месяца или штраф до 5 тыс. лари ($1855). Число задержанных оказалось самым большим с декабря 2024 года, когда на том же проспекте произошли столкновения между демонстрантами и частями спецназначения МВД после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о прекращении переговоров по вступлению Грузии в ЕС. В течение декабря было арестовано несколько сот человек как по уголовному, так и административному кодексу. 

Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 268
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 571
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 1141
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 1900
Кремль: Путин и Алиев не общались
Кремль: Путин и Алиев не общались видео; обновлено 14:00
14:00 16163
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 2567
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 6699
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3245
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 6405
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 4591
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8794

ЭТО ВАЖНО

Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 268
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 571
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 1141
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 1900
Кремль: Путин и Алиев не общались
Кремль: Путин и Алиев не общались видео; обновлено 14:00
14:00 16163
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 2567
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 6699
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3245
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 6405
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 4591
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8794
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться