Пекин и Ереван сверили часы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с заместителем председателя КНР Хань Чжэном отношения Еревана с Пекином.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
По словам премьера, отношения между Ереваном и Пекином поднялись на уровень стратегического партнерства, и он выразил надежду на углубление и расширение связей.
«Собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов международного значения и выразили уверенность, что в ближайшем будущем армяно-китайское сотрудничество будет развиваться как на двустороннем уровне, так и на многосторонних площадках», — отмечается в информации.