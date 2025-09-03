USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Минздрав вносит ясность...

В ходе плановых проверок, проводимых в учреждениях здравоохранения, вносятся соответствующие предложения по устранению выявленных недостатков. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сказал главный юрист Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Камиль Демирли.

По его словам, в государственных учреждениях проводятся плановые проверки, и в случае непринятия во внимание внесенных предложений по устранению выявленных недостатков в соответствии с Кодексом об административных проступках применяются административные санкции в виде штрафов. Проверки в частном секторе могут проводиться лишь на основании поступивших заявлений или информации, опубликованной в медиа: «В случае, если в обращениях содержатся факты, указывающие на непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, распространение инфекционных заболеваний или опасность возникновения эпидемии, данные проверки регистрируются в соответствующем реестре».

Демирли также сообщил, что больше всего жалоб связано с уборкой и сменой постельного белья в гостиницах, а также с нарушениями санитарных норм в салонах красоты. По его словам, правила предусматривают дезинфекцию помещений, регулярную смену постельного белья, а также использование одноразовых или дезинфицирующих инструментов в салонах красоты. Также запрещены инвазивные процедуры на коже. Помимо этого, должны быть документы, подтверждающие безопасность используемых косметических средств. «Эти правила направлены на предотвращение распространения инфекций, в том числе таких заболеваний, как гепатит», — сказал главный юрист центра.

Камиль Демирли отметил, что в случае жалоб относительно материального ущерба гражданам рекомендуется обращаться в соответствующие органы.

Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 279
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 583
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 1145
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 1906
Кремль: Путин и Алиев не общались
Кремль: Путин и Алиев не общались видео; обновлено 14:00
14:00 16166
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 2568
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 6702
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3247
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 6411
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 4594
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8794
