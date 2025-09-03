Украинцы отбросили россиян

Силы обороны Украины на Новопавловском направлении отбросили российские войска в районе населенного пункта Толстое Донецкой области. Об этом сообщает украинский проект DeepState.

По данным аналитиков, украинским военным удалось уничтожить позиции россиян вдоль трассы из Поддубного на Искру, что лишило российские подразделения контроля на данном участке.

В то же время фиксируются попытки небольших групп российских военных просачиваться между населенными пунктами Зеленый Гай и Толстое в направлении Искры. Однако, как уточняется, такие группы уничтожаются или берутся в плен.

Аналитики также отмечают, что российская сторона сосредоточила усилия на участках вблизи Филии и на линии Январское — Терновое.

Ранее, 21 августа, оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр» сообщила о возвращении под контроль Украины большей части села Толстое. Операцию проводили подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады.