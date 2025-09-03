Минздрав о правилах дезинфекции в подвалах жилых домов

Министерство здравоохранения проводит серьезные санитарные мероприятия на территориях, где существует риск распространения инфекционных заболеваний и особо опасных инфекций. Согласно законодательству, Центры гигиены и эпидемиологии организуют проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в местах с эпидемической угрозой, а также осуществляют государственный санитарный надзор над этими процессами.

Об этом сообщил главный юрист Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Камиль Демирли во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, в других местах, например, в подвалах жилых домов, при отсутствии вышеуказанных случаев данные работы могут проводить физические или юридические лица, осуществляющие дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы и имеющие соответствующую лицензию.

К.Демирли также отметил, что по этому вопросу граждане могут обратиться в жилищно-коммунальное хозяйство: «Министерство здравоохранения продолжает принимать меры по защите здоровья граждан и обеспечению общественной безопасности».