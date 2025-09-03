За ранний брак оштрафовали родителей и дом торжеств

Сотрудники полиции предотвратили проведение свадьбы 32-летнего мужчины и 17-летней девушки в Зардабском районе, сообщает haqqin.az.

В Государственном комитете по вопросам семьи, женщин и детей заявили, что свадебное мероприятие должно было пройти в доме торжеств Natiq. В ходе проверки было установлено, что жениху 32 года, невесте — 17. С родителями обеих сторон провели разъяснительные беседы, после чего свадьбу отменили.

Родители, давшие согласие на ранний брак, оштрафованы на 1000 манатов. Владелец дома торжеств, допустивший проведение мероприятия, оштрафован на 1500 манатов.

Соответствующие структуры проводят разбирательство, сказали в госкомитете.