Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают

По словам политика, возглавляющего ультраправую партию «Религиозный сионизм», Израиль имеет «библейское, историческое и моральное право на всю свою землю». Смотрич подчеркнул, что идея распространения израильского суверенитета на большую часть Западного берега пользуется широкой поддержкой среди граждан страны. «Широкий консенсус в пользу суверенитета — это прямой результат глубокого понимания того, что мы никогда не позволим, чтобы рядом с нами укоренилась экзистенциальная угроза. После десятилетий сомнений пришло время заявить об этом ясно и действовать. Пришло время распространить израильский суверенитет на Иудею и Самарию и раз и навсегда устранить идею разделения нашей маленькой страны и создания террористического государства в ее центре», — заявил министр в комментарии изданию The Times of Israel.

Смотрич добавил, что профильное подразделение Минобороны в последние месяцы работало над картой раздела Западного берега, исходя из принципа «максимум земли с минимумом палестинского населения». «У нас нет желания распространять суверенитет на людей, желающих нас уничтожить», — пояснил он. По его словам, Израиль намерен установить контроль примерно над 82% территории, предоставив палестинцам ограниченную форму самоуправления. При этом Палестинскую национальную администрацию министр предложил упразднить, заменив ее «региональными гражданскими альтернативами».

Смотрич подчеркнул, что возможная аннексия станет «превентивным шагом против дипломатического наступления» на Израиль со стороны стран, которые планируют признать палестинскую государственность. «Нерешительность Израиля подпитывает нападки на нас. Нужно ясно заявить: Иудея и Самария — это не спорная территория, а наследие наших предков. Никогда не будет палестинского государства на нашей земле. Если Палестинская администрация осмелится восстать и причинить нам вред, мы уничтожим ее так же, как ХАМАС», — пригрозил он.

На фоне этих заявлений Объединенные Арабские Эмираты предупредили, что аннексия Западного берега поставит под угрозу соглашения Авраама, подписанные пять лет назад. Постпред ОАЭ при ООН Лана Нусейбе заявила, что такие действия станут красной линией для руководства ее страны.

«Аннексия будет красной линией для нашего правительства. Это означало бы конец и прочному миру, и региональной интеграции. Такие шаги стали бы смертельным ударом по идее двух государств», — сказала дипломат в интервью The Times of Israel.

Она напомнила, что именно Эмираты в 2020 году первыми среди арабских стран за 25 лет пошли на нормализацию отношений с Израилем. По ее словам, интеграция Израиля в регион остается возможной, но «аннексия в угоду экстремистам снимет этот вопрос с повестки дня».

Ранее СМИ сообщали, что в Израиле обсуждают вариант аннексии зоны «С» на Западном берегу, которая составляет около 60% территории, в ответ на планы ряда западных стран признать палестинскую государственность на сессии Генассамблеи ООН. Посол США в Израиле Майк Хаккаби отметил, что окончательное решение еще не принято, так как в израильском кабинете нет единой позиции по объемам возможной аннексии.