Путин и Си Цзиньпин обсудили «бессмертие»

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед военным парадом в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, обсуждали возможность увеличения продолжительности жизни с помощью современных технологий. Как пишет Bloomberg, отрывки их речи попали в официальную трансляцию.

Разговор произошел, когда Си и Путин (рядом с ними в этот момент находился лидер КНДР Ким Чен Ын) шли на трибуну непосредственно перед началом парада.

В начале отрывка слышны слова Си на китайском «в наши дни» и «70 лет». Затем переводчик Путина говорит по-русски: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок».

Затем слышно, как китайский переводчик передает Си ответ Путина на его слова: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия».

«Прогнозы показывают, что в этом веке есть шанс дожить и до 150 лет», — говорит в ответ Си, после чего трансляция переключается на другую камеру.

Путину и Си Цзиньпину уже по 72 года. Пятый президентский срок Путина заканчивается в 2030 году. У Си нынешний — третий — срок полномочий заканчивается в 2028 году.