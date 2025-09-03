Ким не оставил следов после переговоров с Путиным

После переговоров президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сотрудники, сопровождавшие главу КНДР, «тщательно уничтожили все следы его пребывания». Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил, протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался корейский лидер», — рассказал журналист.

На опубликованных кадрах видно, как девушка уносит посуду, а мужчина тщательно протирает стул и стол.