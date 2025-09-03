USD 1.7000
Ким не оставил следов после переговоров с Путиным

После переговоров президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сотрудники, сопровождавшие главу КНДР, «тщательно уничтожили все следы его пребывания». Кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил, протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался корейский лидер», — рассказал журналист.

На опубликованных кадрах видно, как девушка уносит посуду, а мужчина тщательно протирает стул и стол.

Как передает ТАСС, встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына длилась 2,5 часа. В частности, лидер Северной Кореи подтвердил российскому коллеге полную поддержку: «Если я что-то могу или должен сделать для вас и российского народа, я считаю это своим братским долгом». В свою очередь Путин поблагодарил его за отправку северокорейских военных на помощь россиянам в войне с Украиной, отметил «особый доверительный и дружеский, союзнический характер» в отношениях двух стран и пригласил собеседника посетить Москву.

Как сказал SHOT почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров, это первый в мире случай, когда спецслужбы применили подход «зачистки» всех следов лидера своей страны. По его словам, сотрудники делегации Ким Чен Ына уничтожили все следы его пребывания на переговорах в Китае, чтобы никакие элементы ДНК не оказались у противников Северной Кореи.

