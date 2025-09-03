Трамп возрождает военную мощь США

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет. По его словам, это поможет «обеспечить безопасность американцев».

«Президент Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооруженных сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией и другими»,— сказал Пит Хегсет в интервью Fox News. Он отметил, что готовность к конфликту «обеспечит безопасность американцев».

Пит Хегсет подчеркнул, что США сохранят свои военные возможности в космосе, в небе, на море, под водой, упомянув также систему «Золотой купол».

«Золотой купол» — система противоракетной обороны нового поколения, предусматривающая среди прочего выведение средств перехвата в космос для защиты всей территории США от всевозможных ракетных угроз. Стоимость проекта оценивается в $175 млрд. США планируют развернуть ее к 2028 году. В начале августа Reuters обнародовало детали проекта американской администрации «Золотой купол». По данным агентства, система противоракетной обороны будет состоять из четырех оборонительных эшелонов. В частности, речь идет об одном спутниковом эшелоне и трех наземных, включающих в себя 11 батарей, размещенных как на континентальной части США, так и на Аляске и Гавайях.