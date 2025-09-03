USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Трамп возрождает военную мощь США

17:25 582

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону заняться восстановлением вооруженных сил и боевого духа военнослужащих.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет. По его словам, это поможет «обеспечить безопасность американцев».

«Президент Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми к историческому восстановлению наших вооруженных сил, к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией и другими»,— сказал Пит Хегсет в интервью Fox News. Он отметил, что готовность к конфликту «обеспечит безопасность американцев».

Пит Хегсет подчеркнул, что США сохранят свои военные возможности в космосе, в небе, на море, под водой, упомянув также систему «Золотой купол».

«Золотой купол» — система противоракетной обороны нового поколения, предусматривающая среди прочего выведение средств перехвата в космос для защиты всей территории США от всевозможных ракетных угроз. Стоимость проекта оценивается в $175 млрд. США планируют развернуть ее к 2028 году. В начале августа Reuters обнародовало детали проекта американской администрации «Золотой купол». По данным агентства, система противоракетной обороны будет состоять из четырех оборонительных эшелонов. В частности, речь идет об одном спутниковом эшелоне и трех наземных, включающих в себя 11 батарей, размещенных как на континентальной части США, так и на Аляске и Гавайях.

Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 306
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 614
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 1155
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 1916
Кремль: Путин и Алиев не общались
Кремль: Путин и Алиев не общались видео; обновлено 14:00
14:00 16177
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 2572
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 6708
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3250
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 6425
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 4603
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8798

ЭТО ВАЖНО

Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 306
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 614
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 1155
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 1916
Кремль: Путин и Алиев не общались
Кремль: Путин и Алиев не общались видео; обновлено 14:00
14:00 16177
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 2572
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 6708
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3250
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 6425
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 4603
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8798
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться