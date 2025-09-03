USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Европа увидела «прямую угрозу» во встрече лидеров России, Китая и КНДР

17:33 342

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР стали «прямым вызовом» международному миропорядку, основанному на правилах.

Об этом она сообщила на пресс-конференции в Брюсселе.

«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине — это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — отметила Каллас.

По ее словам, Европа «должна противостоять этой новой реальности».

Напомним, 3 сентября в Пекине прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии.

Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 307
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 616
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 1155
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 1916
Кремль: Путин и Алиев не общались
Кремль: Путин и Алиев не общались видео; обновлено 14:00
14:00 16177
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 2573
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 6708
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3250
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова
13:40 6428
Азербайджан усиливает поддержку Украины
Азербайджан усиливает поддержку Украины
12:51 4603
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине
Ильхам и Мехрибан Алиевы на военном параде в Пекине фото
06:44 8798

