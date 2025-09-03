Европа увидела «прямую угрозу» во встрече лидеров России, Китая и КНДР

Об этом она сообщила на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР стали «прямым вызовом» международному миропорядку, основанному на правилах.

«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине — это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — отметила Каллас.

По ее словам, Европа «должна противостоять этой новой реальности».

Напомним, 3 сентября в Пекине прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии.