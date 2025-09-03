USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Отдел информации
17:45 617

Кремль начал замену руководителей азербайджанской диаспоры в различных регионах России, преследуя политические цели. Об этом заявил политолог Эльхан Шахиноглу. По его словам, новая стратегия российских властей направлена на то, чтобы отстранить от руководства тех, кто сохраняет связь с исторической родиной и не готов полностью подчиняться требованиям Москвы.

«Кремль требует от лидеров диаспоры безусловной лояльности и готовности защищать интересы России, особенно на фоне обострившихся российско-азербайджанских отношений», — отметил Шахиноглу.

Политолог считает, что Москва не заинтересована в том, чтобы азербайджанская диаспора служила мостом между двумя странами. Напротив, Кремль стремится ограничить влияние Баку и усилить в диаспоре позиции критиков официального руководства Азербайджана. Также власти планируют усилить контроль над денежными переводами соотечественников своим семьям в Азербайджан.

Эльхан Шахиноглу приводит в пример участившиеся провокационные заявления в российских СМИ. Так, телеведущий государственного телеканала Владимир Соловьев критиковал Азербайджан, а философ и политолог Александр Дугин назвал мигрантов «токсичными» и призвал к их полной ассимиляции, включая принятие православия.

«Что означает этот так называемый «культурный код»? И распространяется ли требование принять православие на 20 миллионов мусульман, проживающих в России?» — задается вопросом Шахиноглу, подчеркнув, что отсутствие официальной реакции со стороны российских властей на подобные заявления может свидетельствовать о том, что эти идеи находят поддержку в высших эшелонах власти.

