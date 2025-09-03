Почему билеты Баку – Агдам подорожали?

В социальных сетях распространилась информация о повышении стоимости билетов на поезд из Баку в Агдам до 14,30 маната. Пассажиры отмечают, что еще на прошлой неделе цена составляла 12,80 маната, однако теперь, по их словам, билеты продаются дороже 14 манатов. Такая стоимость уже установлена на поездки до конца сентября.

Как сообщили haqqin.az в АО «Азербайджанские железные дороги», с ноября прошлого года действует динамическая система тарифов, согласно которой при покупке билета за 25–30 дней до отправления предоставляется скидка в размере 10%, а при выборе места в обратном направлении состава — дополнительно еще 5%.

«Если, например, базовая цена билета из Баку в Гянджу составляет 15 манатов, то при покупке за 25–30 дней он будет стоить 12,80 маната, а за 13–21 день — 14,30 маната, то есть со скидкой», — отметили в компании.

По этой же схеме формируется цена и на билеты из Баку в Агдам: 12,80 маната при покупке за 25–30 дней и 14,30 маната — в остальные периоды. Таким образом, минимальная стоимость билета на этом направлении составляет 12,80 маната.

Напомним, 30 августа впервые за 32 года из Баку в Агдам отправился пассажирский поезд.