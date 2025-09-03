USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на заседании Комитета министров организации на уровне заместителей министров, прошедшем в Страсбурге, прокомментировал декларацию, подписанную 8 августа в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией.

Генсек приветствовал декларацию, назвав ее потенциальным поворотным моментом. По его словам, реализация положений декларации может преобразить регион посредством примирения, стабильности и развития. «Этот мир должен быть построен на наших ценностях: демократии, правах человека и верховенстве закона, — подчеркнул Берсе. — Совет Европы будет поддерживать Армению и Азербайджан на пути к миру».

В своем выступлении он также отметил, что продолжающаяся война в Украине является испытанием для Европы. «Эта война — экзистенциальное испытание для европейского порядка», — предупредил генсек, добавив: «Нам предстоит обновить этот порядок, опираясь на закон и демократию, а не на силу. И наша обязанность — быть на стороне Украины, как в войне, так и в мире».

Берсе отметил, что саммит на Аляске и переговоры в Вашингтоне внушили определенную надежду, но оставили множество вопросов без ответа.

«Наша позиция ясна, — заявил он. — Справедливый и прочный мир, построенный совместно с Украиной и основанный на наших общих ценностях».

