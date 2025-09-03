USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Трамп поручил Пентагону усиливать армию

18:05 491

США не стремятся к конфликту ни с Россией, ни с Китаем и готовы его предотвратить, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.

«Поэтому президент Трамп призвал нас восстановить нашу армию. Не потому, что мы стремимся к конфликту... Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией и другими. Но будучи готовыми, можно предотвратить его (конфликт), обеспечить безопасность людей», — сказал Хегсет в интервью Fox News.

Он констатировал сближение России и Китая, возложив ответственность за это на администрацию бывшего президента США Джо Байдена.

При этом Хегсет отметил, что у американского президента Дональда Трампа «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы знаем, во что они верят и кто они такие», — пояснил глава Пентагона.

Напомним, 3 сентября в Пекине прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. В них принял участие президент РФ Владимир Путин.

Израиль создает ядерное оружие?
19:27 578
В России протесты коммунистов
18:58 1247
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 1849
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 2058
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 2477
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 2242
Украинцы отбросили россиян
16:36 3027
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
18:46 20284
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 3055
Кремль о «заговоре против США»
14:34 6999
Как Китай тайно вооружает Россию
14:20 3744

