Трамп поручил Пентагону усиливать армию

США не стремятся к конфликту ни с Россией, ни с Китаем и готовы его предотвратить, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.

«Поэтому президент Трамп призвал нас восстановить нашу армию. Не потому, что мы стремимся к конфликту... Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией и другими. Но будучи готовыми, можно предотвратить его (конфликт), обеспечить безопасность людей», — сказал Хегсет в интервью Fox News.

Он констатировал сближение России и Китая, возложив ответственность за это на администрацию бывшего президента США Джо Байдена.

При этом Хегсет отметил, что у американского президента Дональда Трампа «прекрасные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы знаем, во что они верят и кто они такие», — пояснил глава Пентагона.

Напомним, 3 сентября в Пекине прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. В них принял участие президент РФ Владимир Путин.