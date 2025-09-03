Путин приглашает Зеленского в Москву

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение войны с Украиной возможно дипломатическим путем, если «восторжествует здравый смысл». В противном случае, по его словам, ситуация будет решена «вооруженным путем».

«В трагедии в Украине виноват Запад», — сказал Путин, возложив ответственность за происходящее на западные страны. При этом он отметил, что Москва «видит искреннее желание администрации Дональда Трампа найти решение в украинском конфликте». По словам российского лидера, Россия еще в 2022 году предлагала Киеву «вывести войска из Донбасса и закончить конфликт», однако после отвода российских войск от Киева «Украина передумала».

Путин добавил, что «все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос», и заявил, что «никаких способов продления полномочий президента Украины в конституции не прописано».

Комментируя ситуацию на фронте, президент РФ заявил, что «все группировки Вооруженных сил РФ на всех направлениях успешно наступают», а Вооруженные силы Украины, по его словам, «не способны вести крупномасштабные наступательные операции, их резервы истощаются».

Отдельно Путин коснулся вопроса территориальной принадлежности оккупированных регионов Украины. «Вопросы по территориям могут решаться в Украине в ходе референдума, но для этого нужно отменить военное положение», — сказал он. При этом президент России добавил: «Если Владимир Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится».

«Кстати говоря, Дональд (Трамп) попросил меня, если возможно, провести такую встречу (с Зеленским)», - сказал он.

По словам Путина, для легитимности украинские власти «должны провести референдум», однако сделать это «невозможно в условиях военного положения». «Что касается встреч с Зеленским, я не исключал таких встреч. Есть ли какой-то смысл в этих встречах?» — задался вопросом президент РФ.

Говоря о внешнеполитическом курсе Украины, Путин заявил, что Россия «всегда возражала против того, чтобы Украина была в НАТО, но никогда не ставила под сомнение членство в ЕС». «Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право выбирать систему обеспечения самостоятельно, в том числе Украина», — сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что «любая страна должна иметь гарантии безопасности, но это не связано с обменом территории». «Гарантии безопасности в обмен на территории — мы так вопрос не ставили никогда», — заявил Путин. Он также добавил, что «безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России». По его словам, «если люди на референдуме выбрали быть с Россией, надо это уважать».

Президент России также раскритиковал состояние украинских институтов: «У конституционного суда Украины нет кворума и полномочий, это путь в никуда».