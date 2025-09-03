Сколько Азербайджан экспортировал лягушачьих лапок и икры

В августе этого года Агентством пищевой безопасности с учетом международных требований и обеспечением ветеринарных сертификатов был экспортирован за рубеж ряд продуктов животного происхождения и пищевых яиц.

Как сообщили в агентстве, в Соединенные Штаты Америки было экспортировано 4 320 000 штук пищевых яиц, в Объединенные Арабские Эмираты – 1 158 460 штук пищевых яиц, в Италию и Францию – 3,6 тонны лягушачьих лапок, в Австралию, Албанию и Канаду – 42 кг рыбной икры, в Израиль – 18 тонн мороженого.