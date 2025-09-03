USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Сколько Азербайджан экспортировал лягушачьих лапок и икры

в августе
18:18 1477

В августе этого года Агентством пищевой безопасности с учетом международных требований и обеспечением ветеринарных сертификатов был экспортирован за рубеж ряд продуктов животного происхождения и пищевых яиц.

Как сообщили в агентстве, в Соединенные Штаты Америки было экспортировано 4 320 000 штук пищевых яиц, в Объединенные Арабские Эмираты – 1 158 460 штук пищевых яиц, в Италию и Францию – 3,6 тонны лягушачьих лапок, в Австралию, Албанию и Канаду – 42 кг рыбной икры, в Израиль – 18 тонн мороженого.

Израиль создает ядерное оружие?
19:27 580
В России протесты коммунистов
18:58 1250
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 1851
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 2060
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 2479
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 2242
Украинцы отбросили россиян
16:36 3029
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
18:46 20295
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 3056
Кремль о «заговоре против США»
14:34 7000
Как Китай тайно вооружает Россию
14:20 3744

