В Мингячевире завершился чемпионат Азербайджана по гребле, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией каноэ и гребли. В финальный день соревнований спортсмены боролись за медали в академической гребле, в гребле на каяке и каноэ, всего было разыграно 7 комплектов наград.

Победители были награждены дипломами и медалями. Спортсмены, отличившиеся на чемпионате, в сентябре и октябре представят Азербайджан на Играх СНГ, которые пройдут в нашей стране.

Напомним, соревнования по гребле в рамках Игр СНГ состоятся на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Кур». Национальный чемпионат также стал этапом подготовки и своеобразным тестом перед этим международным стартом.