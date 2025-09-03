USD 1.7000
Польша признала: США проиграли на саммите ШОС

18:44 775

Саммит Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировал провал политики США по сдерживанию сближения России с Китаем и другими ведущими державами, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью Kyiv Post.

«Я думаю, что даже фотографии, сделанные за последние 48 часов на встрече Шанхайской организации сотрудничества, к сожалению, ставят палки в колеса этой идее», – сказал Сикорский.

По его мнению, стратегия Вашингтона, направленная на препятствование сближению России с другими сверхдержавами, не работает.

Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября и собрал лидеров более 20 стран, включая президента России Владимира Путина, а также представителей десяти международных организаций. По итогам мероприятия было подписано 15 новых соглашений о сотрудничестве.

