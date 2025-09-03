Экс-президент Польши о попытках Украины втянуть страну в войну

«Украина пыталась втянуть Польшу в войну. Украинские власти с самого начала пытались втянуть всех», — сказал Дуда, комментируя вопрос о падении ракеты в приграничном польском селе Пшеводув осенью 2022 года.

Журналист спросил, звонил ли тогда Зеленский и пытался ли добиться заявления о российском происхождении ракеты. «Можно и так сказать», — ответил экс-президент.

При этом Дуда отметил, что воспринял это как попытку вовлечь Польшу в российско-украинскую войну, но не был этим шокирован.

«Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня», — пояснил он.

Дуда также указал, что мечта руководства Украины — «чтобы НАТО встало с ними плечом к плечу».

«Чтобы армия сразу получила поддержку НАТО: танки, солдаты с техникой, воюющие вместе с ними против РФ. Каждый бы об этом мечтал, мы бы тоже, будь на их месте... Только мы, Польша, страна НАТО, не могли на это согласиться», – добавил бывший президент.