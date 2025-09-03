USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Экс-президент Польши о попытках Украины втянуть страну в войну

18:54 556

Украина пыталась втянуть Польшу в конфликт с Россией, заявил бывший президент Польши Анджей Дуда.

«Украина пыталась втянуть Польшу в войну. Украинские власти с самого начала пытались втянуть всех», — сказал Дуда, комментируя вопрос о падении ракеты в приграничном польском селе Пшеводув осенью 2022 года.

Журналист спросил, звонил ли тогда Зеленский и пытался ли добиться заявления о российском происхождении ракеты. «Можно и так сказать», — ответил экс-президент.

При этом Дуда отметил, что воспринял это как попытку вовлечь Польшу в российско-украинскую войну, но не был этим шокирован.

«Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня», — пояснил он.

Дуда также указал, что мечта руководства Украины — «чтобы НАТО встало с ними плечом к плечу».

«Чтобы армия сразу получила поддержку НАТО: танки, солдаты с техникой, воюющие вместе с ними против РФ. Каждый бы об этом мечтал, мы бы тоже, будь на их месте... Только мы, Польша, страна НАТО, не могли на это согласиться», – добавил бывший президент.

Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 583
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 1256
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 1852
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 2064
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 2484
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 2245
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 3032
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
18:46 20309
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 3058
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США»
14:34 7002
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию
14:20 3746

