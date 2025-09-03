USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Новость дня
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

В России протесты коммунистов

18:58 1260

В нескольких российских городах прошли акции левых активистов против ограничений Роскомнадзора на голосовые и видеозвонки в WhatsApp и Telegram.

Протесты организуют марксистско-ленинские группы, не связанные с официальной Коммунистической партией. Участники заявляют, что запреты нарушают их конституционное право на свободу общения.

Первая акция состоялась в Воронеже в воскресенье, 31 августа. Там около 80 человек собрались после того, как местная «Организация воронежских марксистов» получила официальное разрешение.

Помимо критики ограничений, митингующие выступили и против продвижения государственного мессенджера Max, который власти позиционируют как «национальную альтернативу» WhatsApp и Telegram.

«Российская коммунистическая партия» намерена продолжить протесты и 7 сентября провести демонстрации в Новосибирске, Омске и Петропавловске-Камчатском. На данный момент разрешение получено лишь в Омске. Организаторы также ждут решения московских властей по заявке на акцию 13 сентября.

Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 586
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 1261
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 1854
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 2065
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 2485
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 2245
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 3032
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 20315
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 3059
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 7002
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3746

ЭТО ВАЖНО

Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 586
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 1261
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 1854
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 2065
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 2485
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 2245
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 3032
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 20315
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 3059
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США» фото; видео; обновлено 14:34
14:34 7002
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию The Telegraph
14:20 3746
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться