В России протесты коммунистов

В нескольких российских городах прошли акции левых активистов против ограничений Роскомнадзора на голосовые и видеозвонки в WhatsApp и Telegram.

Протесты организуют марксистско-ленинские группы, не связанные с официальной Коммунистической партией. Участники заявляют, что запреты нарушают их конституционное право на свободу общения.

Первая акция состоялась в Воронеже в воскресенье, 31 августа. Там около 80 человек собрались после того, как местная «Организация воронежских марксистов» получила официальное разрешение.

Помимо критики ограничений, митингующие выступили и против продвижения государственного мессенджера Max, который власти позиционируют как «национальную альтернативу» WhatsApp и Telegram.

«Российская коммунистическая партия» намерена продолжить протесты и 7 сентября провести демонстрации в Новосибирске, Омске и Петропавловске-Камчатском. На данный момент разрешение получено лишь в Омске. Организаторы также ждут решения московских властей по заявке на акцию 13 сентября.