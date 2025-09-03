Смотрел ли Путин фильм с Джудом Лоу?

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые услышал о фильме «Кремлевский волшебник», в котором роль российского лидера исполнил британский актер Джуд Лоу.

«Нет, я не только не видел этого фильма, я даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю его», – сказал Путин на пресс-конференции в Пекине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не смотрели «Кремлевского волшебника».

Издание Variety опубликовало кадр из фильма, на котором Джуд Лоу изображен в образе главы российского государства.

«Кремлевский волшебник» является экранизацией одноименного романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованного в 2022 году. Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассаяс.