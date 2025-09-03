USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Смотрел ли Путин фильм с Джудом Лоу?

19:07 744

Президент России Владимир Путин заявил, что впервые услышал о фильме «Кремлевский волшебник», в котором роль российского лидера исполнил британский актер Джуд Лоу.

Кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с участием Джуда Лоу в роли президента России

«Нет, я не только не видел этого фильма, я даже в первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю его», – сказал Путин на пресс-конференции в Пекине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не смотрели «Кремлевского волшебника».

Издание Variety опубликовало кадр из фильма, на котором Джуд Лоу изображен в образе главы российского государства.

«Кремлевский волшебник» является экранизацией одноименного романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованного в 2022 году. Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассаяс.

Израиль создает ядерное оружие?
19:27 587
В России протесты коммунистов
18:58 1263
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 1854
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 2065
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 2485
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 2246
Украинцы отбросили россиян
16:36 3032
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
18:46 20319
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 3060
Кремль о «заговоре против США»
14:34 7002
Как Китай тайно вооружает Россию
14:20 3747

