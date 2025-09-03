USD 1.7000
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Израиль создает ядерное оружие?

19:27 590

Израиль, предположительно, активизировал строительство на новом объекте, связанном с его ядерной программой. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на изученные аналитиками спутниковые снимки.

Работы ведутся в Ядерном исследовательском центре имени Шимона Переса, расположенном в пустыне Негев недалеко от города Димона, уточняет издание.

О том, что, с их точки зрения, активные строительные работы связаны с предполагаемым движением Израиля к созданию ядерного оружия, заявили семь опрошенных экспертов, изучивших снимки. Фотографии были сделаны американской частной компанией Planet Labs PBC 5 июля. Эксперты указали на близость объекта к реактору в Димоне, где нет гражданских электростанций.

Вместе с тем мнения о том, что именно представляет собой новое сооружение, разделились.

Так, три аналитика заявили, что расположение и размер строящегося объекта, а также тот факт, что он, по всей видимости, многоэтажный, позволяют предположить, что работы связаны со строительством нового тяжеловодного реактора. Такие реакторы могут использоваться для производства плутония и другого материала, необходимого для создания ядерного оружия, поясняет SCMP.

Остальные четверо допустили, что это может быть тяжеловодный реактор, но также предположили, что работы могут быть связаны с новым объектом по сборке ядерного оружия.

