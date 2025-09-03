Германия может остаться без энергии, если не поторопится

Германия рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии к 2030 году, если своевременно не введет в эксплуатацию новые генерирующие мощности. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на документ Федерального сетевого агентства.

Агентство подготовило доклад о состоянии энергетической безопасности, который был одобрен правительством 3 сентября. В нем рассматриваются два сценария развития до 2035 года: первый предполагает успешную реализацию всех реформ в энергосистеме, второй — задержки с вводом новых возобновляемых мощностей и строительством газовых электростанций.

В первом случае перебоев в электроснабжении не ожидается. Однако во втором сценарии сложности могут возникнуть уже в 2030 году: как отмечается в документе, в отдельные часы в году обеспечить надежную подачу электроэнергии исключительно рыночными методами окажется невозможно. При этом ситуация нормализуется к 2035 году за счет ускоренного ввода в строй газовых ТЭС с 2031 года.

В сопроводительном письме к докладу министр экономики Катерина Райхе подчеркнула, что безопасность электроснабжения остается гарантированной до 2035 года. По ее словам, возможные краткосрочные дефициты не означают масштабных отключений.

Издание уточняет, что в подобных ситуациях предполагается задействовать резервные мощности, не входящие в рыночную систему и предназначенные для использования в экстренных случаях.

Одной из причин возможного дефицита агентство называет рост несбалансированного потребительского спроса – прежде всего из-за активного использования электромобилей и тепловых насосов, что увеличивает нагрузку на сеть. При этом в докладе не приводится конкретная оценка вероятности реализации каждого из сценариев.