Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили
Загрязненную азербайджанскую нефть полностью очистили

Трамп требует от ХАМАС вернуть заложников

19:42 163

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленного освобождения израильских заложников.

«Скажите ХАМАС немедленно вернуть всех 20 заложников (не 2, не 5 и не 7!) — и ситуация резко изменится. ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По официальным данным, в секторе Газа палестинская сторона удерживает 48 израильских заложников.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную мобилизацию резервистов в рамках подготовки к возможному полномасштабному наступлению на Газу. К операции могут быть привлечены десятки тысяч военнослужащих.

Напомним, 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль, после чего ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа. По последним данным, израильские силы контролируют около 75% территории анклава.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности утвердил его план по установлению военного контроля над Газой. Эти намерения вызвали критику как внутри страны, так и за её пределами.

Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 595
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 1272
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 1856
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 2069
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
Почему в России меняют руководителей азербайджанской диаспоры?
17:45 2489
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
Израиль готовится к захвату Западного берега. Эмираты предупреждают
16:53 2249
Украинцы отбросили россиян
Украинцы отбросили россиян
16:36 3037
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
18:46 20332
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
Детей в апшеронском детсаду посадили на хлеб и воду
14:53 3064
Кремль о «заговоре против США»
Кремль о «заговоре против США»
14:34 7003
Как Китай тайно вооружает Россию
Как Китай тайно вооружает Россию
14:20 3747

