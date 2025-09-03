Трамп требует от ХАМАС вернуть заложников

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленного освобождения израильских заложников.



«Скажите ХАМАС немедленно вернуть всех 20 заложников (не 2, не 5 и не 7!) — и ситуация резко изменится. ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По официальным данным, в секторе Газа палестинская сторона удерживает 48 израильских заложников.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную мобилизацию резервистов в рамках подготовки к возможному полномасштабному наступлению на Газу. К операции могут быть привлечены десятки тысяч военнослужащих.

Напомним, 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль, после чего ЦАХАЛ начал военную операцию в секторе Газа. По последним данным, израильские силы контролируют около 75% территории анклава.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности утвердил его план по установлению военного контроля над Газой. Эти намерения вызвали критику как внутри страны, так и за её пределами.