Датское топливо зарядит украинские «Фламинго»

Украинская компания Fire Point начнет производство топлива для ракет большой дальности «Фламинго» на территории Дании, сообщает Reuters со ссылкой на датское правительство.

По информации агентства, производство разместят рядом с датской базой ВВС Skydstrup, где находятся истребители F-16. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен охарактеризовал этот шаг как «руку помощи Украине в борьбе за безопасность».

The New York Times 2 сентября сообщила, что Украина рассчитывает вскоре начать использовать новую ракету «Фламинго». По оценкам экспертов, теоретическая дальность полета ракеты превышает 2900 км, при этом полезная нагрузка составляет около 134 кг. Как отмечает издание, это позволяет ракете достигать Москвы и других городов, однако ее реальная эффективность в боевых условиях пока не подтверждена.