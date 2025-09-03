USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Вопрос польского журналиста разозлил Трампа

видео
20:46 1271

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял меры против России, включая введение вторичных санкций против Индии, и пообещал продолжить давление.

Американский лидер сделал это заявление в ходе общения с журналистами перед началом встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Журналист Польского радио спросил, почему Трамп, не раз выражая разочарование в российском президенте Владимире Путине, не предпринимал никаких конкретных шагов.

«Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы не считаете действиями введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя (российской нефти) за пределами Китая? Это стоило России сотни миллиардов долларов. И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы», – резко отреагировал американский президент.

Он также посоветовал журналисту «поискать себе новую работу». По словам Трампа, две недели назад после ввода санкций против Индии за покупку российской нефти он прямо предупредил Нью-Дели о возможных последствиях, которые и произошли.

«Так что не рассказывайте мне об этом», – добавил он.

Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 70
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 1362
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 3935
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 23830
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 8395
Грузины вышли против Каладзе
Грузины вышли против Каладзе добавлено видео
21:49 1265
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 2335
Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 1942
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 2854
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 2764
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 3051

ЭТО ВАЖНО

Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 70
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 1362
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 3935
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 23830
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 8395
Грузины вышли против Каладзе
Грузины вышли против Каладзе добавлено видео
21:49 1265
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 2335
Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 1942
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 2854
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 2764
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 3051
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться