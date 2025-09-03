Вопрос польского журналиста разозлил Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял меры против России, включая введение вторичных санкций против Индии, и пообещал продолжить давление.

Американский лидер сделал это заявление в ходе общения с журналистами перед началом встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

Журналист Польского радио спросил, почему Трамп, не раз выражая разочарование в российском президенте Владимире Путине, не предпринимал никаких конкретных шагов.

«Откуда вы знаете, что никаких действий не было? Вы не считаете действиями введение вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя (российской нефти) за пределами Китая? Это стоило России сотни миллиардов долларов. И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы», – резко отреагировал американский президент.

Он также посоветовал журналисту «поискать себе новую работу». По словам Трампа, две недели назад после ввода санкций против Индии за покупку российской нефти он прямо предупредил Нью-Дели о возможных последствиях, которые и произошли.

«Так что не рассказывайте мне об этом», – добавил он.