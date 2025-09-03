Символизмы Путина

В ходе четырехдневного визита в Китай президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По некоторым направлениям, можно сказать, случился прорыв. Всего подписано 22 соглашения (столько опубликовано на сайте Кремля). Большинство из них носят «точечный», узкоспециальный характер. Что, впрочем, может свидетельствовать об углублении сотрудничества на технократическом уровне. В то же время Россия и Китай, будучи странами по-своему весьма идеологизированными, придают традиционно большое значение сотрудничеству в области информации и пропаганды. Например, в ходе недавнего визита председателя Си в Москву в мае текущего года из 28 подписанных документов 7 относились к информационной сфере. Вот и теперь по итогам переговоров Путина с Си Цзиньпином тоже подписано 7 (из 22) документов, относящихся к сфере информации. Такие как Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «Российской газетой» и «Жэньминь жибао», Медиакорпорацией Китая, Информационным агентством Синьхуа; Стратегия развития сотрудничества между ИТАР-ТАСС и Синьхуа; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между «Национальной медиа группой» и Информационным агентством Синьхуа. И так далее.

Наконец-то удалось продвинуться по проекту «Сила Сибири-2» (переговоры шли более 10 лет), а также по транзитному газопроводу через Монголию «Союз - Восток», который планируется как продолжение магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» в западный Китай через Монголию. По «Силе Сибири-2» подписан (но пока не опубликован), правда, только некий «юридически обязывающие меморандум», детали которого не вполне ясны. Главное, непонятна цена поставок. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил лишь, что цена будет ниже, чем для стран Евросоюза, однако не привел конкретных цифр. Изначально Пекин настаивал на ценах на уровне внутрироссийских. Россия брала за образец цены «Силы Сибири-1», привязанные к стоимости азиатской нефте-продуктовой корзины (сейчас это примерно 265-285 долларов, что примерно в полтора-два раза ниже европейских на спотовом рынке). Стоимость строительства газопровода «Сила Сибири-2» оценивалась в диапазоне 10-14 миллиардов долларов. Китайцы изначально отказывались финансировать этот проект, предполагалось, что «Газпрому» придется профинансировать его за свой счет и за счет средств из Фонда национального благосостояния. Впрочем, другой вариант предполагает, что реализацию проекта возьмет на себя российско-китайский консорциум. Но и тут деталей тоже нет. Так или иначе на проектную мощность газопровод выйдет не ранее начала— середины 2030-х годов, примерно тогда же можно ждать начала его окупаемости. Среди очевидных преимуществ проекта следует отметить, что, поскольку труба пройдет через Иркутскую область, то она наконец-то будет газифицирована. Также в ходе визита Путина достигнуто соглашение об увеличении поставок по уже действующим газопроводам: по "Силе Сибири" будет прокачиваться 44 млрд кубометров в год вместо 38, а по газовому "Дальневосточному маршруту" - 10 млрд вместо 2 млрд в год.

В общей сложности после ввода в строй "Силы Сибири - 2" Россия сможет поставлять в Китай до 106 млрд кубометров газа в год. Хотя это по-прежнему меньше, чем в лучшие годы поставлялось в Европу (150-170 млрд кубометров), в нынешних условиях это станет хорошим вариантом для «Газпрома», который почти лишился европейского рынка, а к концу 2027 года ЕС обещает «выключить» его полностью. Принципиально важно, что согласование газовых контрактов произошло на фоне усиления давления США на партнеров России в нефтегазовой сфере, таких как Китай и Индия. Вашингтон требует отказа от сотрудничества с Россией. Однако в ходе саммита ШОС и Индия, и Китай как раз вполне однозначно подтвердили намерения продолжать сотрудничество. Китай долгое время отказывался согласовывать проект «Сила Сибири- 2», опасаясь попасть в слишком сильную зависимость от Москвы. Этого однако не произойдет и теперь. Даже после ввода в эксплуатацию всех газопроводов доля российских поставок Китая все равно будет существенно ниже, чем она была на пике для Европы. Для ориентира: общее потребление газа в Китае в прошлом году достигло 430 млрд кубометров и может расти по 10-15% в год. Другим символически важным соглашением стало решение с Пекином (на взаимной основе) о безвизовых поездках для россиян, начиная с 15 сентября. Пока режим вводится в тестовом порядке на один год. Однако он может сыграть большое значение для расширения туристического потока в КНР (возможно, на 30-40%), который может сравниться и даже превзойти по численности такие направления, как Турция и Таиланд. Уже в прошлом году, несмотря на визовый режим, Китай посетили почти 2 миллиона российских туристов.