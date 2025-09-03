Швеция обещает Украине истребители

«Мы ведем диалог с украинской стороной, выразившей заинтересованность в системе Gripen, преимущественно ее новой версии Gripen Echo, стоящей на вооружении также у Швеции и Бразилии, поэтому эта сделка возможна в будущем», – заявил Юнсон в интервью порталу.

Министр обороны Швеции подчеркнул, что любое возможное соглашение должно рассматриваться как часть долгосрочной стратегии, добавив, что передача истребителей Украине в конечном счете будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Gripen — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в Швеции и поступивший на вооружение ВВС страны в 1997 году. Самолет также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланде. Он способен применять широкий спектр вооружений, включая американские ракеты AMRAAM, немецкие крылатые ракеты TAURUS и кассетные боеприпасы.