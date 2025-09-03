USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Швеция обещает Украине истребители

21:29 316

Министр обороны Швеции Пол Юнсон допустил возможность поставок истребителей Gripen Украине, сообщает в среду Breaking Defense.

«Мы ведем диалог с украинской стороной, выразившей заинтересованность в системе Gripen, преимущественно ее новой версии Gripen Echo, стоящей на вооружении также у Швеции и Бразилии, поэтому эта сделка возможна в будущем», – заявил Юнсон в интервью порталу.

Министр обороны Швеции подчеркнул, что любое возможное соглашение должно рассматриваться как часть долгосрочной стратегии, добавив, что передача истребителей Украине в конечном счете будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Gripen — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в Швеции и поступивший на вооружение ВВС страны в 1997 году. Самолет также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланде. Он способен применять широкий спектр вооружений, включая американские ракеты AMRAAM, немецкие крылатые ракеты TAURUS и кассетные боеприпасы.

Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 76
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 1368
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 3936
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 23838
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 8395
Грузины вышли против Каладзе
Грузины вышли против Каладзе добавлено видео
21:49 1269
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 2338
Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 1944
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 2854
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 2764
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 3053

ЭТО ВАЖНО

Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 76
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 1368
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 3936
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 23838
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 8395
Грузины вышли против Каладзе
Грузины вышли против Каладзе добавлено видео
21:49 1269
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 2338
Израиль создает ядерное оружие?
Израиль создает ядерное оружие?
19:27 1944
В России протесты коммунистов
В России протесты коммунистов
18:58 2854
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
17:55 2764
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
Почему билеты Баку – Агдам подорожали?
17:53 3053
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться