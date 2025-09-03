USD 1.7000
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
21:33 324

Президент США Дональд Трамп объявил из Белого дома, что расположенные у берегов Венесуэлы американские военные корабли провели успешную операцию против наркоторговцев. По его словам, в ходе нее были уничтожены 11 членов банды Tren de Aragua, выходцы из этой латиноамериканской страны.        

Трамп, стоящий в окружении первых лиц государств, выглядел очень гордо. До этого он написал в своей социальной сети Truth Social, что «террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики и, очевидно, направлялись к берегам США». Президент заявил, что «происшедшее должно стать предупреждением всем, кто намеревается наводнить США наркотиками».

Новое шоу Трампа?

Этот пост сопровождало черно-белое видео, которое было сделано с использованием приборов ночного видения. На нем был виден катер с несколькими людьми на борту. Вдруг взрыв, судно объято пламенем и начинает тонуть.

Американские СМИ пишут об этом инциденте как о «наиболее драматическом повороте в эскалации военных приготовлений против режима Мадуро».

Подобное происходит в международных водах исключительно редко. Но версия Трампа вызывает множество вопросов. Во-первых, как стало известно, что на борту катера были наркотики, если он взорвался и затонул? Во-вторых, как было подсчитано число жертв? В-третьих, как стало известно, что все предполагаемые наркоторговцы принадлежали к банде Tren de Aragua, мощной группировке, члены которой вышли их венесуэльских тюрем?

Венесуэльская пресса пока никак не прокомментировала происшествие. Но комментарии, безусловно, появятся.

Кто и почему взорвал катер?

Между тем The Wall Street Journal публикует мнения профессиональных военных и политиков, которые идут вразрез с официальной версией. Джон Фили, бывший американский посол в Панаме, который имеет многолетний опыт участия в задержании контрабандистов, говорит, что такие операции всегда проводятся силами Береговой охраны США, а никак не экипажами военных кораблей. Давно разработанная схема задержания выглядит так: катер береговой охраны подходит к подозрительному судну, часть его экипажа сходит на его борт, и досматривает груз. Никто не знает, что перевозят эти люди, пока агенты не взошли на борт. Наркотики, если это они, конфискуют, а торговцев арестовывают.

«Все делается для того, чтобы сохранить жизни нарушителей, - говорит Фили. – То, что никогда не делается — это потопление судна, как в фильмах компании Netflix. Мы, конечно, теоретически можем произвести несколько выстрелов, но этого чаще всего и не требуется. Экипажи почти всегда сдаются вооруженной береговой охране».

А в этом случае никто ничего доказать не может - концы в воду. И это наводит на мысль, что все было сделано по заранее подготовленному сценарию. А именно это дает Дональду Трампу основания заявить о «невероятном успехе военно-морских сил США в борьбе против наркотеррористов». Обычное для хозяина Белого дома пропагандистское шоу? Вполне вероятно.

Как на самом деле работает Береговая охрана США?

В Венесуэле власти предполагают, что такое мощное военное развертывание США предпринято для того, чтобы добиться смены режима в этой стране. Сам Мадуро, как известно, объявлен главой клана наркоторговцев, и за его голову положена выплата в 50 миллионов долларов.

Однако нет никаких данных о том, что режим связан с Tren de Aragua. В секретном донесении американской разведки в апреле говорится, что «правительство Мадуро не сотрудничает и не руководит действиями Tren de Aragua, поскольку видит в ней угрозу для своей национальной безопасности». Эти данные полностью противоречат утверждению Трампа о том, что Мадуро контролирует эту группу.

Известно, что Пентагон в сотрудничестве с Департаментом внутренней безопасности США потратил несколько месяцев на подготовку военной операции у берегов Венесуэлы. Ну вот теперь Трамп может объявить, что все цели этой операции достигнуты и военные корабли могут вернуться на родину. А что им вообще там делать? Ясно, что присутствие крейсеров, эсминцев и атомной подводной лодки США не приведет к свержению режима Мадуро. Он лишь станет более консолидированным и сильным. Граждане Венесуэлы живут без света, нормальной еды и воды, их лидер исключительно непопулярен, но в случае интервенции все встанут на борьбу с грингос - такова уж природа латиноамериканцев. Они могут терпеть лишения и унижения от собственных властей, но никогда от «империализма янки».

