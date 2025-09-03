Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?

Президент США Дональд Трамп объявил из Белого дома, что расположенные у берегов Венесуэлы американские военные корабли провели успешную операцию против наркоторговцев. По его словам, в ходе нее были уничтожены 11 членов банды Tren de Aragua, выходцы из этой латиноамериканской страны. Трамп, стоящий в окружении первых лиц государств, выглядел очень гордо. До этого он написал в своей социальной сети Truth Social, что «террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики и, очевидно, направлялись к берегам США». Президент заявил, что «происшедшее должно стать предупреждением всем, кто намеревается наводнить США наркотиками».

Этот пост сопровождало черно-белое видео, которое было сделано с использованием приборов ночного видения. На нем был виден катер с несколькими людьми на борту. Вдруг взрыв, судно объято пламенем и начинает тонуть. Американские СМИ пишут об этом инциденте как о «наиболее драматическом повороте в эскалации военных приготовлений против режима Мадуро». Подобное происходит в международных водах исключительно редко. Но версия Трампа вызывает множество вопросов. Во-первых, как стало известно, что на борту катера были наркотики, если он взорвался и затонул? Во-вторых, как было подсчитано число жертв? В-третьих, как стало известно, что все предполагаемые наркоторговцы принадлежали к банде Tren de Aragua, мощной группировке, члены которой вышли их венесуэльских тюрем? Венесуэльская пресса пока никак не прокомментировала происшествие. Но комментарии, безусловно, появятся.

Между тем The Wall Street Journal публикует мнения профессиональных военных и политиков, которые идут вразрез с официальной версией. Джон Фили, бывший американский посол в Панаме, который имеет многолетний опыт участия в задержании контрабандистов, говорит, что такие операции всегда проводятся силами Береговой охраны США, а никак не экипажами военных кораблей. Давно разработанная схема задержания выглядит так: катер береговой охраны подходит к подозрительному судну, часть его экипажа сходит на его борт, и досматривает груз. Никто не знает, что перевозят эти люди, пока агенты не взошли на борт. Наркотики, если это они, конфискуют, а торговцев арестовывают. «Все делается для того, чтобы сохранить жизни нарушителей, - говорит Фили. – То, что никогда не делается — это потопление судна, как в фильмах компании Netflix. Мы, конечно, теоретически можем произвести несколько выстрелов, но этого чаще всего и не требуется. Экипажи почти всегда сдаются вооруженной береговой охране». А в этом случае никто ничего доказать не может - концы в воду. И это наводит на мысль, что все было сделано по заранее подготовленному сценарию. А именно это дает Дональду Трампу основания заявить о «невероятном успехе военно-морских сил США в борьбе против наркотеррористов». Обычное для хозяина Белого дома пропагандистское шоу? Вполне вероятно.