Протесты у дома Нетаньяху

У дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрались протестующие с требованиями прекратить войну и освободить заложников.
September 3, 2025
У дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрались протестующие с требованиями прекратить войну и освободить заложников.
September 3, 2025
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.