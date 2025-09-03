Зеленский: США не дадут захватить Южную Корею

«Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий реализоваться в Украине? Я отвечаю, что все возможно. Надо отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Поэтому все относительно: южнокорейцы все равно рискуют», - сказал Зеленский в интервью для Le Point.

Он отметил, что пока в Северной Корее сохраняется прежний режим, Южная Корея не сможет быть полностью защищена. При этом страна располагает многочисленными системами ПВО, обеспечивающими ее безопасность.

«Честно говоря, Украина решительно настроена получить надежные гарантии безопасности, например системы Patriot, которыми обладает Южная Корея. Однако сравнение с Южной Кореей имеет свои ограничения: население Северной Кореи составляет чуть более 20 миллионов, тогда как население России - более 140 миллионов. Нельзя сравнивать масштабы этих угроз. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и десять раз больше», – указал украинский лидер.

Он отметил, что точное повторение южнокорейской модели в вопросах безопасности вряд ли подойдет Украине, однако экономический пример этой страны можно считать удачным ориентиром.

Примечательно, что в среду в Париже Зеленский заявил перед встречей с французским президентом Эммануэлем Макроном, что Франция и другие страны стремятся к миру, но Россия пока не проявляет такого желания. Поэтому нужно усилить давление на РФ, чтобы перейти к дипломатии. Он поблагодарил Францию за системы ПВО SAMP-T и совместное лидерство в «Коалиции желающих», добавив, что ожидает гарантий безопасности для Украины.

В свою очередь, Макрон сообщил, что Европа предоставит Украине гарантии безопасности в день подписания мирного соглашения. По его словам, европейцы завершили масштабную подготовительную работу по обеспечению гарантий безопасности для Украины и ее граждан.

«Впервые Европа берет на себя такие обязательства и с такой интенсивностью. Сейчас вопрос в том, чтобы понять искренность России и ее последовательные обязательства, когда она предложила мир США», – пояснил Макрон.