главная тема
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
22:03 1790

Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем вооружений – Пекин сделал то, чего от него ждали: показал, что Народно-освободительная армия Китая претендует уже не на региональный, а на глобальный статус.

Военный парад в среду стал крупнейшим в истории Китайской Народной Республики и вызвал немало обсуждений по обе стороны Тихого и Атлантического океанов как среди военных экспертов, так и среди политиков.

Запад получил сигнал о том, что в военном отношении Китай не просто догоняет его, но и даже готов бросить вызов

Впервые Китай открыто продемонстрировал все три компонента ядерной триады – средства доставки боеголовок, способные действовать с суши, моря и с воздуха. Парад включал модернизированную межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C с заявленной дальностью до 20 тысяч километров и новую мобильную ракету DF-61 большой дальности на автомобильной платформе. Цель демонстрации этих систем - создать у США и их союзников понимание, что фактически ядерное сдерживание Китая носит уже глобальный характер, а китайские военные - в отличие от американских и российских коллег - стремительно продвигаются в создании мобильных и трудноуязвимых комплексов, снижающих вероятность упредительных и обезоруживающих ударов.

В стратегическом сегменте особое внимание вызвала демонстрация гиперзвуковых систем и новых беспилотных платформ. В ходе парада Пекин показал морские дроны, способные вести разведку и выполнять ударные функции, а также беспилотный подводный аппарат AJX-002, сопоставимый по концепции с российским «Посейдоном». Эта система длиной около двадцати и диаметром полтора метра может нести ядерный заряд мощностью до ста мегатонн, развивая скорость около 20 километров в час, с рабочей глубиной до километра и дальностью действия до 500 километров.

Парад включал модернизированную межконтинентальную баллистическую ракету DF-5C с заявленной дальностью до 20 тысяч километров и новую мобильную ракету DF-61 большой дальности на автомобильной платформе

В сухопутной части парада внимание экспертов привлек новый основной боевой танк Type-100. В отличие от прежних образцов он оснащен интегрированными средствами противовоздушной обороны ближнего действия и связан с разведывательными беспилотниками, что подтверждает стремление Китая к сетевой интеграции всех родов войск.

Параллельно были представлены подразделения, отвечающие за операции в киберпространстве, космосе и радиоэлектронной борьбе. Из чего становится ясно, что Пекин рассматривает будущие войны как многоуровневые конфликты, успех в которых зависит от жесткого контроля над информационной средой.

Аналитики отмечают, что широкая номенклатура продемонстрированного вооружения направлена на формирование у США и их союзников понимания того, что любой конфликт в Восточной и Юго-Восточной Азии может обернуться для них колоссальными издержками.

В отличие от прежних образцов китайский танк Туре-100 оснащен интегрированными средствами противовоздушной обороны ближнего действия и связан с разведывательными беспилотниками

Особенно тревожной выглядит насыщенность арсенала НОАК баллистическими ракетами среднего радиуса действия DF-26, оснащенными управляемыми боеголовками. Эти ракеты предназначены для поражения авианосных группировок и баз в западной части Тихого океана, включая остров Гуам, что напрямую угрожает логистике американских войск в этом регионе.

Важным элементом демонстрации стала и лазерная система ПВО, способная поражать дроны, а также, как заявляют китайские разработчики, малогабаритные ракеты. Хотя западные эксперты сомневаются в эффективности подобных систем за пределами полигонных испытаний, сам факт включения лазеров в программу военного парада указывает на стремление Китая продемонстрировать технологический паритет с США, где аналогичные проекты ведутся в рамках программы Directed Energy Weapons.

По мнению наблюдателей, парад, приуроченный к 80-летию победы Китая во Второй мировой войне, был рассчитан не только на Вашингтон и его союзников, но и на такие региональные державы, как Индия, Япония и Россия, а также на потенциальных покупателей оружия.

Баллистические ракеты среднего радиуса действия DF-26, оснащенные управляемыми боеголовками, предназначены для поражения авианосных группировок и баз в западной части Тихого океана, включая остров Гуам, что напрямую угрожает логистике американских войск в этом регионе

Как известно, в последние годы Китай стремится увеличить долю на мировом рынке вооружений, хотя, по данным SIPRI, военный экспорт КНР составляет лишь около 6 процентов от мирового и значительно уступает американскому и российскому. При этом Китай остается ключевым поставщиком оружия для Пакистана и все активнее предлагает свои системы странам Африки и Ближнего Востока, где ищут альтернативу западным экспортерам.

Впрочем, эффект парада был бы куда более впечатляющим, если бы китайские военные системы имели бы за собой боевую апробацию. Как известно, КНР не участвовала в крупных конфликтах со времен пограничной войны 1979 года с Вьетнамом, которую она проиграла, потеряв. по разным оценкам, от 20 до 40 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан справедливо отметил, что «парад впечатляет, но не отражает реальной боевой эффективности». По его словам, армия США по-прежнему остаются сильнейшей в мире, хотя отрыв постепенно сокращается.

Китай продемонстрировал миру не только мощный и современный арсенал, но и свою политическую волю

"Китай активно ликвидирует технологический разрыв, но его вооружение лишено того опыта, который приобретают США в ходе реальных боевых операций на Ближнем Востоке и в других регионах", - отметил Райан.

Однако главный вывод, к которому эксперты пришли после завершения парада на пекинской площади Тяньаньмэнь, сводится к тому, что Китай продемонстрировал миру не только мощный и современный арсенал, но и свою политическую волю. Сотни новых образцов вооружений и акцент на автономное производство означают, что в случае войны Китай не будет уязвим для внешних санкций в сфере вооружений.

В то же время, как справедливо отмечают эксперты, даже самый грандиозный и поражающий воображение парад не заменит проверку временем и боевыми условиями.

Резюме: Запад получил сигнал о том, что в военном отношении Китай не просто догоняет его, но и даже готов бросить вызов. Хотя реальная эффективность китайского оружия все еще остаётся под вопросом.

