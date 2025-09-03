USD 1.7000
США отложили безвиз с Аргентиной из-за сестры Милея

22:33 631

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США поставило на паузу подписание соглашения о безвизовом режиме с Аргентиной на фоне коррупционного скандала, связанного с президентом Хавьером Милеем. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, решение стало неожиданным для аргентинской делегации, которая уже направлялась в Вашингтон для подписания документа. В ведомстве пояснили, что ратификация соглашения невозможна из-за отсутствия необходимой подписи, а также в связи с коррупционным скандалом, связанным с президентом Аргентины Хавьером Милеем и вызывающим обеспокоенность у американских властей. Ранее Вашингтон не делился этими опасениями с Буэнос-Айресом.

В июле глава МВБ Кристи Ноэм подписала с Аргентиной соглашение о намерениях, не согласовав свои действия с госсекретарем США Марко Рубио, утверждают источники. Согласно договоренностям, Буэнос-Айрес обязался заменить китайское оборудование и программное обеспечение на американские аналоги. Однако в Госдепе настаивали, чтобы в повестку был включен и антикоррупционный блок.

Представитель МВБ отказался комментировать внутренние разногласия в министерстве и отсутствие подписи под соглашением, но подчеркнул, что США сохраняют интерес к дальнейшему сотрудничеству с Аргентиной.

На прошлой неделе президент Аргентины был вынужден покинуть предвыборное мероприятие после того, как в его кортеж протестующие бросили камни. Рядом с главой государства находилась его сестра Карина Милей, фигурирующая в скандале, связанном с аудиозаписью. На записи бывший глава агентства по делам инвалидов Диего Спагнуоло утверждает, что она причастна к коррупционной схеме.

