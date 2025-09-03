Экс-президент Франции заговорил, как Медведев

Бывший президент Франции Николя Саркози жестко раскритиковал позицию нынешнего главы государства Эммануэля Макрона по отношению к России. Об этом сообщает Le Figaro.

В интервью изданию Саркози заявил, что оценка российской угрозы, которую озвучивает действующий президент, является «исторической ошибкой». По его мнению, сегодня Европа оказалась в большей международной изоляции, чем сама Россия, что, по его словам, несет «огромный риск для Запада».

«Мы проигрываем этот политический конфликт», – сказал он.

Саркози также выразил мнение, что Украина вряд ли сможет добиться победы в конфликте с Россией и в перспективе рискует потерять еще больше земель. По его словам, вступление страны в ЕС или НАТО было бы ошибочным шагом как с политической, так и с экономической точки зрения. Бывший президент добавил, что Киеву следовало бы задуматься о возможности территориальных компромиссов, которые могли бы быть вынесены на референдум под наблюдением ООН.