USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Экс-президент Франции заговорил, как Медведев

22:49 925

Бывший президент Франции Николя Саркози жестко раскритиковал позицию нынешнего главы государства Эммануэля Макрона по отношению к России. Об этом сообщает Le Figaro.

В интервью изданию Саркози заявил, что оценка российской угрозы, которую озвучивает действующий президент, является «исторической ошибкой». По его мнению, сегодня Европа оказалась в большей международной изоляции, чем сама Россия, что, по его словам, несет «огромный риск для Запада».

«Мы проигрываем этот политический конфликт», – сказал он.

Саркози также выразил мнение, что Украина вряд ли сможет добиться победы в конфликте с Россией и в перспективе рискует потерять еще больше земель. По его словам, вступление страны в ЕС или НАТО было бы ошибочным шагом как с политической, так и с экономической точки зрения. Бывший президент добавил, что Киеву следовало бы задуматься о возможности территориальных компромиссов, которые могли бы быть вынесены на референдум под наблюдением ООН.

В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
23:19 610
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
22:03 1793
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
21:33 1364
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
17:55 3258
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 901
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 2925
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 4681
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 26096
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 9054
Грузинам не сидится дома
Грузинам не сидится дома добавлено видео; обновлено
23:07 2628
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 3655

ЭТО ВАЖНО

В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
23:19 610
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
22:03 1793
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
21:33 1364
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
17:55 3258
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 901
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 2925
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 4681
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 26096
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 9054
Грузинам не сидится дома
Грузинам не сидится дома добавлено видео; обновлено
23:07 2628
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 3655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться