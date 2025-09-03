USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

CША готовятся к войне

22:57

США готовятся начать войну с наркотеррористическими организациями, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Соединенные Штаты собираются начать войну с наркотеррористическими организациями», – сообщил он на пресс-конференции в ходе визита в Мексику, комментируя уничтожение судна с наркотиками в Карибском море.

Рубио отметил, что судно, согласно данным Вашингтона, направлялось в США.

Днем ранее Марко Рубио сообщил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы. Позже в Белом доме пояснили, что на опубликованных военными кадрах зафиксирована моторная лодка, принадлежавшая наркотеррористам из группировки «Трен де Арагуа», в результате удара погибли 11 человек.

В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
23:19 613
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
22:03 1797
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
21:33 1364
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
17:55 3259
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 901
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 2925
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 4682
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 26100
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 9054
Грузинам не сидится дома
Грузинам не сидится дома добавлено видео; обновлено
23:07 2629
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 3655

