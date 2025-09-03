CША готовятся к войне

«Соединенные Штаты собираются начать войну с наркотеррористическими организациями», – сообщил он на пресс-конференции в ходе визита в Мексику, комментируя уничтожение судна с наркотиками в Карибском море.

Рубио отметил, что судно, согласно данным Вашингтона, направлялось в США.

Днем ранее Марко Рубио сообщил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы. Позже в Белом доме пояснили, что на опубликованных военными кадрах зафиксирована моторная лодка, принадлежавшая наркотеррористам из группировки «Трен де Арагуа», в результате удара погибли 11 человек.