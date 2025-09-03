Ключевая встреча Ильхама Алиева

Азербайджанское руководство демонстрирует прагматичный подход: риторика о «новом справедливом миропорядке» в рамках ШОС не имеет ценности без конкретных инвестиционных инструментов. Главным экономическим дивидендом объединения становится способность привлекать китайский капитал в инфраструктурные проекты. Несмотря на многолетние дискуссии о создании Банка развития ШОС, организационные и политические факторы продолжают тормозить его запуск. Межбанковское объединение ШОС, функционирующее с 2005 года, так и не превратилось в полноценный институт финансирования и фактически ограничилось координационными функциями.

На фоне институциональной слабости механизмов ШОС реальная концентрация ликвидности сосредоточена в крупных региональных банках, прежде всего в AIIB, чей уставной капитал составляет 100 миллиардов долларов. В экспертной среде этот банк рассматривается как потенциальный конкурент МВФ и Всемирного банка, хотя сам AIIB предпочитает избегать геополитического соперничества, сосредотачиваясь на финансировании дефицита инфраструктурных инвестиций в Азии. По оценке Азиатского банка развития, потребности региона в капитальных вложениях до 2030 года превышают 8 триллионов долларов, и именно AIIB рассматривается как один из ключевых доноров для восполнения этого разрыва.

С момента своего вступления в AIIB в 2015 году Азербайджан активно продвигает собственные приоритеты. В рамках климатического саммита COP29 был заключен пакет соглашений о финансировании солнечных электростанций SOCAR Green и Masdar мощностью 445 МВт в Билясуваре и 315 МВт в Нефтчале. Инвестиционный пул в объеме 670 миллионов долларов формируется совместно с ЕБРР и АБР. Эти проекты позволят к 2027 году не только экономить ежегодно 380 миллионов кубометров газа, но и сократить выбросы CO₂ на 830 тысяч тонн, что укрепляет репутацию Азербайджана как регионального лидера в «зеленой трансформации».