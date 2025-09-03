USD 1.7000
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Ключевая встреча Ильхама Алиева

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
23:00 1045

Одна из ключевых встреч президента Ильхама Алиева на саммите ШОС состоялась с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) Цзинь Лицюнем.

Переговоры охватили широкий спектр направлений – от развития транспортно-логистического коридора Среднего маршрута до финансирования проектов метростроения в Баку, систем опреснения воды Каспия и масштабных инициатив в сфере «зеленой энергетики».

Итогом встречи стала совместная декларация о стратегическом сотрудничестве, которая выводит диалог с AIIB на уровень долгосрочного партнерства.

На фоне институциональной слабости механизмов ШОС реальная концентрация ликвидности сосредоточена в крупных региональных банках, прежде всего в AIIB, чей уставной капитал составляет 100 миллиардов долларов

Азербайджанское руководство демонстрирует прагматичный подход: риторика о «новом справедливом миропорядке» в рамках ШОС не имеет ценности без конкретных инвестиционных инструментов. Главным экономическим дивидендом объединения становится способность привлекать китайский капитал в инфраструктурные проекты. Несмотря на многолетние дискуссии о создании Банка развития ШОС, организационные и политические факторы продолжают тормозить его запуск. Межбанковское объединение ШОС, функционирующее с 2005 года, так и не превратилось в полноценный институт финансирования и фактически ограничилось координационными функциями.

На фоне институциональной слабости механизмов ШОС реальная концентрация ликвидности сосредоточена в крупных региональных банках, прежде всего в AIIB, чей уставной капитал составляет 100 миллиардов долларов. В экспертной среде этот банк рассматривается как потенциальный конкурент МВФ и Всемирного банка, хотя сам AIIB предпочитает избегать геополитического соперничества, сосредотачиваясь на финансировании дефицита инфраструктурных инвестиций в Азии. По оценке Азиатского банка развития, потребности региона в капитальных вложениях до 2030 года превышают 8 триллионов долларов, и именно AIIB рассматривается как один из ключевых доноров для восполнения этого разрыва.

С момента своего вступления в AIIB в 2015 году Азербайджан активно продвигает собственные приоритеты. В рамках климатического саммита COP29 был заключен пакет соглашений о финансировании солнечных электростанций SOCAR Green и Masdar мощностью 445 МВт в Билясуваре и 315 МВт в Нефтчале. Инвестиционный пул в объеме 670 миллионов долларов формируется совместно с ЕБРР и АБР. Эти проекты позволят к 2027 году не только экономить ежегодно 380 миллионов кубометров газа, но и сократить выбросы CO₂ на 830 тысяч тонн, что укрепляет репутацию Азербайджана как регионального лидера в «зеленой трансформации».

С момента своего вступления в AIIB в 2015 году Азербайджан активно продвигает собственные приоритеты

Дополнительно AIIB участвует в проекте строительства транскаспийского энергокабеля, соединяющего через Черное море Азербайджан, Казахстан и Узбекистан с энергетической системой Евросоюза. Этот проект формирует основу для диверсификации экспорта электроэнергии и интеграции региона в рынок ЕС. В транспортно-логистической сфере обсуждается финансирование второй очереди Бакинского международного торгового порта, развитие железнодорожной сети и судостроительных мощностей, а также модернизация азербайджанского сегмента Срединного коридора.

Рост интереса к Азербайджану со стороны AIIB и других международных инвесторов подтверждается макроэкономической статистикой. В первой половине 2025 года объем иностранных инвестиций в основной капитал азербайджанской экономики вырос на 28,6 процента в реальном выражении и превысил 2 миллиарда манатов. Кредитный портфель в национальной экономике увеличился более чем на 12 процентов и достиг 30,2 миллиарда манатов. Эти показатели отражают не только улучшение инвестиционного климата, но и усиливающуюся роль Азербайджана как регионального хаба для транснациональных потоков капитала.

Таким образом, диалог Баку с AIIB выходит за рамки деклараций и становится инструментом реального финансирования. Для Азербайджана это возможность капитализировать свое геоэкономическое положение и превратить участие в ШОС и других региональных платформах в практический инструмент привлечения ликвидности, технологий и взаимовыгодных партнерств.

