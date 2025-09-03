Узбекистан возмутился из-за таксиста

МИД Узбекистана направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием установить личность мужчины, оскорбившего узбекского таксиста на видео, и принять меры в соответствии с законом. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

«Проводится проверка по делу, которое вызвало широкий общественный резонанс в августе. В связи с этим в МИД России была направлена официальная нота с целью установить личность человека, запечатленного на видео, и принять меры в рамках закона», — отметил Бурханов.

Он указал, что граждане Узбекистана находятся под защитой государства вне зависимости от места их пребывания.

На распространившемся в интернете видео мужчина громко обращается к таксисту, используя нецензурные выражения и оскорбления: «Ты раб, раб русских! В Узбекистане ничего не нашел – приехал к нам. Ты не у себя дома, ты приехал работать – работай!»