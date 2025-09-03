В США ужаснулись диалогу Путина и Си

Cпикер Палаты представителей США Майк Джонсон резко отреагировал на вопрос журналистки по поводу сегодняшней беседы лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина по поводу «бессмертия и пересадки органов».

Си заметил, что раньше люди зачастую не доживали до 70 лет, на что Путин ответил, что благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно, и люди смогут быть все моложе и моложе и даже добиться бессмертия.

«Мы слышали ужасающие истории о пересадках органов в Китае, где, мягко говоря, используются недобровольные доноры. И тот факт, что подобные заявления попали в эфир благодаря открытому микрофону, для меня новость — и весьма показательная. Это демонстрирует их видение мира, которое разительно отличается от нашего», — заявил Джонсон.

Он также напомнил о многочисленных сообщениях о нарушениях прав человека в отношении уйгуров — преследуемого религиозного меньшинства, представителей которого, по данным правозащитников, подвергают незаконному изъятию органов.

«Мы, Соединенные Штаты, намерены и впредь оставаться на стороне морали и этики и будем противостоять подобной практике. Уже готовится законопроект, направленный на запрет подобных действий, и, вероятно, нам придется сделать эту инициативу приоритетной», — подчеркнул спикер.