В США дефицит снайперов

Контрснайперские группы Секретной службы США испытывают острую нехватку персонала и используют сверхурочную работу имеющихся снайперов и менее квалифицированных стрелков для обеспечения охраны президента США и других охраняемых лиц, следует из опубликованного 2 сентября отчета генерального инспектора Джозефа Куфари.

В докладе сказано: «Контрснайперская группа (КС) Секретной службы США укомплектована на 73% ниже уровня, необходимого для выполнения задач».

Далее сообщается, что «недостаточное укомплектование КС может ограничить способность Секретной службы обеспечивать надлежащую защиту высших руководителей нашей страны, что может привести к ранению или гибели, а также к нанесению ущерба общенационального уровня безопасности и спокойствию страны».

Генеральный инспектор сообщил, что Секретная служба оплатила почти четверть миллиона сверхурочных часов за работу контрснайперской команды в период с 2021 по 2024 год.

Помимо сверхурочных часов для сотрудников секретной службы для обеспечения безопасности первых лиц США привлекались снайперы из других силовых ведомств, а во время выборов 2024 года и инаугурации Трампа в январе даже пришлось использовать стрелков, которые не полностью соответствовали критериям для службы охраны.

«Некоторые контрснайперы не выполнили требования обязательной переквалификации оружия, — сообщается в отчёте. — Контрснайперы, пропустившие обязательные занятия по переквалификации оружия (то есть повторную проверку их способности метко стрелять днём и ночью), тем не менее приняли участие в 47 из 426 мероприятий (11%), в которых приняли участие защищаемые лица в 2024 календарном году».