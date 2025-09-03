USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

В США дефицит снайперов

23:32 82

Контрснайперские группы Секретной службы США испытывают острую нехватку персонала и используют сверхурочную работу имеющихся снайперов и менее квалифицированных стрелков для обеспечения охраны президента США и других охраняемых лиц, следует из опубликованного 2 сентября отчета генерального инспектора Джозефа Куфари.

В докладе сказано: «Контрснайперская группа (КС) Секретной службы США укомплектована на 73% ниже уровня, необходимого для выполнения задач».

Далее сообщается, что «недостаточное укомплектование КС может ограничить способность Секретной службы обеспечивать надлежащую защиту высших руководителей нашей страны, что может привести к ранению или гибели, а также к нанесению ущерба общенационального уровня безопасности и спокойствию страны».

Генеральный инспектор сообщил, что Секретная служба оплатила почти четверть миллиона сверхурочных часов за работу контрснайперской команды в период с 2021 по 2024 год.

Помимо сверхурочных часов для сотрудников секретной службы для обеспечения безопасности первых лиц США привлекались снайперы из других силовых ведомств, а во время выборов 2024 года и инаугурации Трампа в январе даже пришлось использовать стрелков, которые не полностью соответствовали критериям для службы охраны.

«Некоторые контрснайперы не выполнили требования обязательной переквалификации оружия, — сообщается в отчёте. — Контрснайперы, пропустившие обязательные занятия по переквалификации оружия (то есть повторную проверку их способности метко стрелять днём и ночью), тем не менее приняли участие в 47 из 426 мероприятий (11%), в которых приняли участие защищаемые лица в 2024 календарном году».

В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
23:19 628
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
22:03 1800
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
21:33 1366
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
17:55 3264
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 905
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 2927
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 4684
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 26110
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 9056
Грузинам не сидится дома
Грузинам не сидится дома добавлено видео; обновлено
23:07 2633
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 3657

ЭТО ВАЖНО

В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
23:19 628
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
22:03 1800
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
21:33 1366
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
17:55 3264
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
21:45 905
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
20:52 2927
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
16:05 4684
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы добавлено видео; обновлено 18:46
18:46 26110
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
13:40 9056
Грузинам не сидится дома
Грузинам не сидится дома добавлено видео; обновлено
23:07 2633
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс
Трамп собирается звонить Владимиру, но есть нюанс видео; обновлено 21:44
21:44 3657
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться