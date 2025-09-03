Страшная трагедия в Лиссабоне

Не менее 15 человек погибло в Лиссабоне при сходе с рельсов фуникулера «Глория», сообщает Reuters. Известно о 18 пострадавших, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Власти города заявили, что среди погибших были иностранные граждане.

Фуникулер «Глория» — одна из туристических достопримечательностей Лиссабона. Он вмещает более 40 пассажиров.

Очевидцы рассказали журналистам, что фуникулер потерял управление и врезался в здание с «огромной силой».

Газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел в сентябре 2024 года.