USD 1.7000
EUR 1.9774
RUB 2.1074
Подписаться на уведомления
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Новость дня
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы

Страшная трагедия в Лиссабоне

ФОТО; ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:47 2285

Не менее 15 человек погибло в Лиссабоне при сходе с рельсов фуникулера «Глория», сообщает Reuters. Известно о 18 пострадавших, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Власти города заявили, что среди погибших были иностранные граждане.

Фуникулер «Глория» — одна из туристических достопримечательностей Лиссабона. Он вмещает более 40 пассажиров.

Очевидцы рассказали журналистам, что фуникулер потерял управление и врезался в здание с «огромной силой».

Газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел в сентябре 2024 года.

Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 2915
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы все еще актуально
3 сентября 2025, 18:46 27347
Страшная трагедия в Лиссабоне
Страшная трагедия в Лиссабоне ФОТО; ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:47 2286
В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:19 2492
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 2776
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
3 сентября 2025, 21:33 1735
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
3 сентября 2025, 17:55 3543
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
3 сентября 2025, 21:45 1224
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
3 сентября 2025, 20:52 3729
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
3 сентября 2025, 16:05 5097
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
3 сентября 2025, 13:40 9465

ЭТО ВАЖНО

Ключевая встреча Ильхама Алиева
Ключевая встреча Ильхама Алиева продолжение главной темы
3 сентября 2025, 23:00 2915
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы
Путин заявил, что у России с Азербайджаном есть проблемы все еще актуально
3 сентября 2025, 18:46 27347
Страшная трагедия в Лиссабоне
Страшная трагедия в Лиссабоне ФОТО; ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:47 2286
В США ужаснулись диалогу Путина и Си
В США ужаснулись диалогу Путина и Си ВИДЕО
3 сентября 2025, 23:19 2492
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем…
Ядерная триада, лазерные пушки, сотни новейших систем… главная тема
3 сентября 2025, 22:03 2776
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет?
Отрубит Трамп голову Мадуро или нет? наша корреспонденция
3 сентября 2025, 21:33 1735
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях»
Генсек Совета Европы: «Мир между Азербайджаном и Арменией должен быть построен на наших ценностях» все еще актуально
3 сентября 2025, 17:55 3543
Протесты у дома Нетаньяху
Протесты у дома Нетаньяху ВИДЕО
3 сентября 2025, 21:45 1224
Символизмы Путина
Символизмы Путина главная тема
3 сентября 2025, 20:52 3729
Хотят покончить с Саакашвили
Хотят покончить с Саакашвили все еще актуально
3 сентября 2025, 16:05 5097
Санкции против Ильхама Рагимова
Санкции против Ильхама Рагимова все еще актуально
3 сентября 2025, 13:40 9465
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться